Rückblick: Elisabeth-Hospiz in Lennestadt wird 30 Jahre alt

Lennestadt. Weit mehr als 1000 Menschen wurden im Elisabeth-Hospiz in auf ihrem letzten Weg begleitet. Was dieses Einrichtung auch nach 30 Jahren ausmacht.

Im November 1991 wurde das stationäre St.-Elisabeth-Hospiz in Lennestadt-Altenhundem eröffnet. Wo die ambulanten Möglichkeiten nicht ausreichen, kein tragfähiges familiäres System besteht, die Familie überfordert ist oder Sterbende sich in einem seelischen Ausnahmezustand befindet, finden sie vorübergehend oder bis zu ihrem Tod hier Aufnahme. In den 30 Jahren wurden weit über 1000 Gäste auf ihrem letzten Weg im Elisabeth-Hospiz begleitet. Monika Kramer, Leiterin des Hospizes, und der Vorsitzende des Trägervereins „Hospiz zur Heiligen Elisabeth“, Pfarrer Heinrich Schmidt, blicken auf die Hospizarbeit in 30 Jahren zurück und wagen einen Ausblick:





Das Elisabeth-Hospiz war 1991 eines der ersten Hospize in Deutschland. Was hat sich seitdem verändert?

Pfarrer Schmidt: Wir waren 1991 eines der ersten fünf Hospize in Deutschland und das erste Hospiz im ländlichen Bereich. Mittlerweile gibt es ein gut funktionierendes Netzwerk von ambulanten und stationären Einrichtungen, die eng und übergreifend zusammenarbeiten. Durch den demografischen Wandel und die sich verändernden familiären Strukturen ist der Bedarf an Hospizversorgung gestiegen. Hospize sind Orte, an denen Schwerkranke und sterbende Menschen auf ihrem letzten Lebensweg palliativmedizinische Behandlung und Pflege erhalten, sie sollen durch eine zugewandte Begleitung in Würde vom Leben Abschied nehmen können. Die Hospizbewegung ist nicht unbeteiligt daran, dass sich innerhalb der letzten 30 Jahre ein Wandel in der Einstellung vieler Menschen zu Tod und Sterben vollzogen hat. Ein menschenwürdiges Sterben, eine humane Sterbebegleitung und eine Kultur des Trauerns haben sich entwickelt. Es ist ein neues Verhältnis zum Tod und zum Sterben entstanden.

Was macht das Hospiz aus? Was macht es zu etwas Besonderem?Monika Kramer: Es ist die Solidarität mit den Schwachen am Lebensende. Im Mittelpunkt steht der unheilbar kranke und sterbende Mensch als Einheit aus Körper, Geist und Seele. Jeder Mensch ist einzigartig im Erleben seiner Erkrankung und drückt dies daher in individuellen Bedürfnissen aus. Diese Einzigartigkeit und seine Würde werden im Leben und über den Tod hinaus geachtet. Dabei erlebt jeder Mensch bei uns die gleiche respektvolle Zuwendung, unabhängig von seiner Herkunft, seinem Glauben, seiner Weltanschauung und seiner sozialen und gesellschaftlichen Stellung sowie seinen finanziellen Möglichkeiten.

Wie kann man zu Ihnen kommen und wie lange dauert die Wartezeit auf einen Platz?

Monika Kramer: Bei uns finden Menschen Aufnahme, die an einer fortgeschrittenen, lebensbegrenzenden Erkrankung leiden, unheilbar erkrankt sind und deren Lebenszeit begrenzt ist. Dies sind vor allem Krebserkrankungen, aber auch chronisch organische und neurologische Erkrankungen. Anmelden kann jeder, der sich um eine erkrankte Person kümmert. Das sind Angehörige, Freunde, Pflegende, Seelsorger, Hausärzte, Sozialdienste und Ärzte aus Krankenhäusern und auch die betreffende Person selbst. Es reicht ein unverbindlicher Anruf oder persönlicher Besuch bei der Hospizleitung. Die Wartezeit ist sehr unterschiedlich und ist abhängig von der Warteliste.

Pfarrer Schmidt: Unsere Anfrage- und Warteliste macht den gestiegenen Bedarf an Hospizbetten deutlich. Wir weisen nur ungern und schweren Herzens Menschen ab, die bei uns um Aufnahme bitten. Durch die geplante Erweiterung können wir demnächst neun anstatt bisher sechs Schwerstkranke aufnehmen. Es werden zwei Familienzimmer und ein Angehörigenzimmer entstehen, in denen die Angehörigen dauerhaft bei ihren Kranken bleiben können.



Monika Kramer, Leiterin der Elisabeth-Hospizes, und Pfarrer Heinrich Schmidt, Vorsitzender des Trägervereins. Foto: Privat / WP

Wie finanziert sich das Hospiz?

Pfarrer Schmidt: Bei einem Hospizaufenthalt werden 95 Prozent des von den Kostenträgern anerkannten Tagessatzes anteilig refinanziert durch die Pflegekasse und die jeweilige Krankenkasse. Die restlichen fünf Prozent muss das St.-Elisabeth Hospiz an Eigenmitteln mit in die Finanzierung einbringen. Dies sind jährlich durchschnittlich 200.000 bis 250.000 Euro. Dass uns dies in den vergangenen 30 Jahren immer gelungen ist, ist dem großen Rückhalt in der Bevölkerung des Kreises Olpe und der großen Spendenbereitschaft der Menschen hier vor Ort zu verdanken.





Für Pflegende und Begleitende kann der Sterbeprozess eines Gastes sehr belastend sein. Wie gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der ständigen Präsenz von Leid, Sterben und Tod um?

Monika Kramer: Es ist immer wieder notwendig, dass Pflegende und andere Personen in der Sterbebegleitung ebenfalls Unterstützung erfahren. Dies geschieht zum Beispiel durch Gesprächs- und Supervisions-Angebote, Fort- und Weiterbildungsangebote. Die Wurzeln und damit die Quelle der Hospizarbeit speisen sich vor allen aus dem Wissen um die Situation Sterbender und ihrer Angehörigen, der Nähe sowohl zu diesen Menschen sowie der Dankbarkeit der Familien. Dadurch ist wertschätzende und hilfreiche Begleitungsarbeit möglich und es kommt zu einer spirituellen Bereicherung auf beiden Seiten.







Was wünschen Sie sich für die nächsten 30 Jahre für das St. Elisabeth-Hospiz?

Pfarrer Schmidt: Wir wünschen uns, dass das St. Elisabeth Hospiz weiterhin ein fester Bestandteil der Stadt Lennestadt und der Pflegelandschaft im Kreis Olpe bleibt. Wir hoffen weiterhin auf die Unterstützung vieler engagierter Bürgerinnen und Bürger, ohne deren finanzielle Hilfe wir nicht existieren könnten. Wir wünschen uns, dass noch viele Menschen, die unsere Hilfe und Unterstützung benötigen, bei uns Aufnahme finden werden.

