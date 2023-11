Ruhr-Sieg-Strecke: Züge fahren ab Dezember unter neuem Logo

Kreis Olpe Vias, ein Verkehrsdienstleister auf der Schiene, hält ab dem 10. Dezember Einzug auf den Linien der Ruhr-Sieg-Strecke. Das müssen Sie wissen.

Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember bietet sich für Fahrgäste im Ruhr-Sieg-Netz ein neues Bild: Das blaue Logo der VIAS, ein Verkehrsdienstleister auf der Schiene, hält Einzug auf den Linien RE 16, RB 91 und RB 46. Der neue Verkehrsvertrag gilt bis Dezember 2034. Im Juni hatten die zuständigen Ausschüsse der NRW-Aufgabenträger Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) und Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) die Vergabe an VIAS beschlossen. „Darin zeigt sich, dass unsere Bemühungen in die richtige Richtung verlaufen sind und unsere Leistungen einen überzeugenden Eindruck hinterlassen haben“, freut sich Franz Reh, Vorsitzender der VIAS-Geschäftsführung.

Das Netz umfasst die Linien RE 16 (Essen – Hagen – Iserlohn), RB 91 (Hagen – Iserlohn/Siegen) und RB 46 (Bochum – Gelsenkirchen). Die Verkehrsleistung hat einen Umfang von rund 2,5 Millionen Zugkilometern pro Jahr. Um den Kunden und Fahrgästen ein verlässliches Angebot bieten zu können, hat VIAS gemeinsam mit NWL und VRR entschieden, mit einem Hochlaufkonzept zu starten, das voraussichtlich bis zum Ende der Weihnachtsferien gelten wird. An den Wochenenden wird das vollständige Angebot gefahren. Einschränkungen wird es ausschließlich montags bis freitags im Betrieb der RB 91 im Bereich Hagen – Finnentrop geben. Auf diesem Abschnitt fallen Züge aus.

Ersatzverkehr mit Bussen

Stattdessen hat VIAS einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der stündlich zwischen Hagen und Letmathe fährt – inklusive Zuganschluss nach Iserlohn in Letmathe. Die Ersatzfahrpläne werden rechtzeitig im Internet auf www.vias-online.de abrufbar. Zwischen Finnentrop und Siegen verkehrt die RB 91 vollständig nach Fahrplan. Zusätzlich fährt mittags auf dem kompletten Weg ein zusätzlicher Zug jeweils zwischen Hagen und Siegen (Abfahrt Hagen: 12:40 Uhr; Abfahrt Altena: 13:08 Uhr). Darüber hinaus ist auch der abendliche Verkehr ab 19 Uhr auf dem kompletten Laufweg der RB 91 sichergestellt. Zwischen Hohenlimburg bzw. Letmathe und Finnentrop können die Züge des RE 34 und die IC-Züge genutzt werden. Die Linie RB 46 wird aufgrund der aktuellen Baumaßnahmen voraussichtlich erst ab April 2024 von der VIAS bedient.

Aktuelle Änderungen finden Fahrgäste auf dem Online-Portal www.zuginfo.nrw

