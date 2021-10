Saalhausen als Kneipp-Kurort? Bald fällt die Entscheidung

Lennestadt/Saalhausen. Saalhausen möchte offiziell zertifizierter Kneipp-Kurort werden. Bei den Verantwortlichen herrscht Optimismus. Jetzt steht die Entscheidung an.

Keine Frage: Nachdem die dreiköpfige Kneipp--Kommission im Auftrag der Bezirksregierung den Luftkurort Saalhausen unter die Lupe genommen hat, herrscht Optimismus bei den Verantwortlichen von Stadt und Kurort.

Wie mehrfach berichtet, wollen die Saalhauser offiziell zertifizierter Kneipp-Kurort werden und haben sich dafür mächtig ins Zeug gelegt. Lennestadts Bürgermeister Tobias Puspas war nach dem Besuch der Kommission durchweg zufrieden: „Ich bin optimistisch, dass wir es schaffen können.“ Was die Saalhauser von der Kommission aufgenommen hätten, „werte ich als positives Signal.“ Jetzt heiße es aber erst einmal abwarten.

Entscheidung bis Freitag

Vermutlich bis zum kommenden Freitag, wie der Touristik-Chef der Stadt Lennestadt, Clemens Lüdtke, auf Anfrage mitteilte: „Dann müsste die Entscheidung, ob Saalhausen alle Hürden genommen hat, gefallen sein.“

+++ Weitere Nachrichten aus Saalhausen lesen Sie hier +++

Lüdtke ist aber sicher, dass die Kommission einen positiven Eindruck mitgenommen habe: „Ich hatte den Eindruck, dass unter anderem unser Kindergarten beeindruckt hat.“ Der Kindergarten habe im Rahmen des letzten Umbaus Kneipp-Vorrichtungen berücksichtigt. Wie beispielsweise Tretbecken und Handbecken. Zwei Erzieherinnen seien zudem zu Kneipp-Fachfrauen fortgebildet worden.

Daraus werde deutlich, dass die Kneipp-Philosophie bereits im jüngsten Alter Einzug in die Köpfe halte. Mit dem Kurpark besitze der Lennestädter Luftkurort zudem eine Infrastruktur, mit der man habe punkten können. Aber unabhängig vom Votum werde man auf Hinweise und Tipps der Kommission reagieren und das eine oder andere noch aufgreifen. Lüdtke: „Uns ist klar, dass noch ein Rattenschwanz an Arbeit auf uns zukommt, wenn wir das Prädikat erhalten sollten.“ Man werde sich nicht darauf ausruhen. „Wir werden die Bürger weiterhin dafür sensibilisieren, die Philosophie zu leben. Viele touristische Betriebe gingen bereits voran, könnten Schwimmbäder, Saunabereiche, Physio- und Wassertherapie anbieten. Mit den Häusern Hilmeke, Voss und Rameil hätten die Kneipp-Fachleute Vorzeigebetriebe zu Gesicht bekommen.

+++ Lesen Sie hier mehr über den Pläne, dass Saalhausen Kneipp-Kurort werden will +++

Dabei wolle man das Ziel verfolgen, Kneipp nicht als etwas Altbackenes rüberzubringen: „Wir wollen eine Art Kneipp 3.0 präsentieren und ihn modern denken. Wir wollen uns weiter entwickeln.“

Eine konkrete Idee sei, den Kurpark mit Fitnessgeräten auszustatten. „Wir haben in Olsberg solche Geräte gesehen, die in unser Konzept passen“, so Lüdtke. Eine Säule von Kneipps Lehre sei bekanntlich die Bewegung: „Diese Geräte könnte ich mir im Kurpark vorstellen, hinter dem Musikpavillon Richtung Würdinghauser Straße, im Mehrgenerationenbereich.“

Konstruktiver Rundgang

Ein Hauch von Begeisterung klang in der Stimme von Hotelier Andreas Voss mit, gleichzeitig Vorsitzender des Kneipp-und Verkehrsvereins Saalhausen: „Ich habe beim Rundgang noch einmal bewusst aufgenommen, wie schön unser Dorf eigentlich ist. Es war ein, wie man in der Politik gerade formuliert, konstruktiver Rundgang. Vor 40 Jahren haben wir uns den Namen Kneippverein gegeben, was damals ja eigentlich noch nicht so begründet war. Das wird sich jetzt, da bin ich sehr zuversichtlich, ändern.“