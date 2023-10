Saalhausen: Radfahrerin (67) bei Sturz schwer verletzt

Saalhausen. Eine 67-jährige Radfahrerin stürzt auf der B 236 in Saalhausen schwer. Sie trug keinen Fahrradhelm.

Schwerverletzt wurde am Donnerstagmorgen eine Radlerin in Saalhausen. Die 67-jährige befuhr gegen 8.50 Uhr die Winterbergerstraße (B 236) in Saalhausen. Dabei geriet sie mit mit ihrem Rad auf einen Bordstein auf und verlor dabei die Kontrolle. Sie stürzte und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Sie trug keinen Helm. Die 67-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Fahrrad ist gering.

