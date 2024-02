Saalhausen: Sandra I. regiert die jecken Weiber in Saalau

Saalhausen Nach drei Stunden kunterbunter Altweiber-Sitzung steht endlich fest, wer die närrischen Damen in Saalhausen regiert.

Sie hat Kultcharakter, die Damensitzung „Nix für Männer“ in Lennestadts Narrenhochburg Saalhausen. Fünf Stunden lang brannten die fantastisch kostümierten „Weiber“ ein echtes Feuerwerk ab. Umjubelter Star mittendrin natürlich: die neue Prinzessin Karneval Sandra I. Spiegel.

Versteckt in ihrem verhüllten Prinzessinnenwagen wurde sie um kurz vor 18 Uhr in das Kur- und Bürgerhaus gerollt und erst, nachdem ihre Pagen ihr die rote Gesichtsmaske abgenommen hatten, wusste jede der rund 500 Damen im Saal, wer es ist und nun die jecken Weiber in Saalau regieren wird. Sandra I. ist 33 Jahre jung und arbeitet als Lehrerin in Attendorn, seit 20 Jahren ist sie Mitglied der Funkengarde Saalhausen, seit 2016 ihre Trainerin. Zusammen mit ihren Pagen Anna-Lena Oberste und Monja Maschke, die auf der Bühne das rührende Prinzessinen-Lied sang, spielt sie seit 2004 aktiv Fußball. Zudem gehören alle drei Damen zur närrischen Gruppe „Ballerbellas“ , die seit 14 Jahren einen Wagen für den Rosenmontagszug baut. In diesem Jahr allerdings werden alle drei auf dem Prinzessinnenwagen durch den Ort rollen.

In ihrer Ansprache an das feminine Narrenvolk erzählte sie unter dem Jubel der Gäste, dass sie im letzten Jahr auf Karneval ihre große Liebe gefunden habe. Wenn das kein gutes Omen für die tollen Tage in Saalhausen ist. Einen Riesenapplaus erntete Sandra I. auch für den Schlussatz ihrer Rede: „Und eins tue ich euch jetzt noch kund, Karneval ist nicht braun, sondern bunt.“

Rund um die Proklamation präsentierte Moderatorin Janssen-Klauke ein kurzweiliges Programm mit den eigenen Garden, aber auch vielen närrischen Gästen, das Ganze musikalisch begleitet vom „Pagenvater“ Michael „Magic“ Maschke.

