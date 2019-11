Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sanierung dringend notwendig

Das Museum Wendener Hütte ist eines der wenigen Zeugnisse der Frühindustrialisierung in Südwestfalen. Es zählt zu den ältesten erhaltenen Eisenhütten Deutschlands.

Jahrzehntelang geriet die Wendener Hütte in Vergessenheit. Erst in der 1960er Jahren wurde ihre Bedeutung als technisches Kulturdenkmal wiederentdeckt.

1977 schlossen sich der Kreis Olpe und die Gemeinde Wenden gemeinsam mit privaten Trägern zunächst zu einem Förderkreis zusammen. Einige Jahre später wurde der Museumsverein Wendener Hütte e.V. gegründet.

Seit 1990 finanziert der Kreis Olpe die Anlage „Wendener Hütte“ zusammen mit der Gemeinde Wenden je zur Hälfte.

Durch die Trockenheit in den letzten beiden Sommern sind in der Wendener Hütte Schäden an der Radstube der Hammerwelle und des Untergrabens des Pochwerkes entstanden, die dringend repariert werden müssen. Gemeinde Wenden und Kreis Olpe stellen hierfür jeweils 25.000 Euro zur Verfügung.