Wenden. In einer Sondersitzung soll der Rat am 22. Januar über die Zukunft des Schwimmbades in Wenden entscheiden. Es geht um Sanierung oder Neubau.

Sanierung oder Neubau des Schwimmbades in Wenden

Es ist eine Entscheidung, die in Wenden mit großer Spannung erwartet wird. In einer Sondersitzung soll der Rat am Mittwoch, 22. Januar, um 17 Uhr die Weichen für die Zukunft des Schwimmbades stellen. Dabei ist eines klar: Es muss dringend etwas passieren mit dem 52 Jahre alten maroden Bad. Die Kernfrage: Sanierung oder Neubau?

Bürgermeister für Sanierung

Für eine umfangreiche Sanierung am bisherigen Standort bei der Grundschule am Westerberg hatte sich Bürgermeister Bernd Clemens im vergangenen November ausgesprochen. Doch dafür gab es keine politische Mehrheit. Die Kommunalpolitiker forderten mehr Zeit für eine Entscheidung, weitere Daten und Fakten. Dabei wird durchaus auch mit einem Neubau geliebäugelt. Zwar würde dieser nach dem Gutachten der Partnerschaft Deutschland (PD-Berater der öffentlichen Hand) etwa stolze 11,772 Millionen Euro kosten, doch dann schlugen dem Bad in Werdohl-Ütterlingen große Sympathiewellen entgegen. Dort ist nämlich für fünf Millionen Euro in zehn Monaten ein neues Schwimmbad mit vier 25-Meter-Bahnen, einem Hubboden sowie einem Sprungbrett-Bereich gebaut worden. In der Sondersitzung des Wendener Rates soll Frank Schlutow, Geschäftsführer der Stadtwerke Werdohl, über das Bad informieren.

Entscheidung der Mehrheitsfraktion noch offen

Wie ist aktuell die Meinung der Fraktionen bezüglich der Zukunft des Bades in Wenden? Auf Anfrage teilte CDU-Fraktionschef Martin Solbach mit, dass am 22. Januar auf alle Fälle die Weichen gestellt werden sollen: „Da muss eine eindeutige Entscheidung fallen, in welcher Richtung auch immer. Es ist unser absolutes Bestreben, dass wir Bürgern und Verwaltung eine Marschrichtung an die Hand geben.“ Zu einer Tendenz der Mehrheitsfraktion Richtung Sanierung oder Neubau wollte Solbach derzeit noch nichts sagen: „Das ist noch komplett offen. Nächsten Dienstag haben wir noch eine Sondersitzung der CDU-Fraktion. Wir wollen einen gemeinsamen Entschluss favorisieren, wo alle hinter stehen.“

Kreis Olpe Fünf Varianten geprüft Die Gemeinde Wenden hatte ein Gutachten zum Wendener Schwimmbad in Auftrag gegeben bei der Partnerschaft Deutschland (PD-Berater der öffentlichen Hand). Es wurden fünf Varianten auf generelle Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft. Als Fazit spricht sich die Firma für drei Varianten aus: Generalsanierung (4.718 Millionen Euro), Erweiterung um ein Lehrschwimmbecken (7.840 Millionen Euro) und einen Ersatzneubau (11.772 Millionen Euro). Bei einem Ersatzneubau würde ein neues Hallenbad errichtet mit einem Schwimmerbecken mit vier Bahnen und einem Lehrschwimmbecken mit einer Fläche von 100 Quadratmetern. Nicht empfohlen werden die ebenfalls geprüfte kleinteilige Sanierung mit nur zwingend notwendigen Maßnahmen (1.107 Millionen Euro) und die Erweiterung um ein Schwimmerbecken (14.242 Millionen Euro).

Auch wenn das Bad in die Jahre gekommen sei, dürfe man sich nicht überheben, betont Solbach: „Wir haben viele große Projekte vor der Brust.“ Falls es die große Lösung mit einem Neubau gebe, müsse dieser sinnigerweise auf der grünen Wiese umgesetzt werden. „Wer aber versucht vorzugaukeln, dass Werdohl auch für die gleiche Summe in Wenden möglich ist, das geht nicht. Dort sind ganz andere Voraussetzungen mit einem Frei- und einem Hallenbad nebeneinander.“

SPD, UWG und Grüne für Neubau

Bei den anderen drei Fraktionen im Wendener Rat geht die Marschrichtung eindeutig in Richtung Neubau des Schwimmbades. „Unsere grundsätzliche Einstellung ist für einen Neubau am Schulzentrum. Das sehen wir auch als Aufwertung des Sportabiturs dort oben“, so SPD-Fraktionschef Stephan Niederschlag. Mit seinen Fraktionskollegen Sibille Niklas und Robert Dornseifer habe er sich das Bad in Werdohl angeschaut und sich vor Ort erkundigt: „Wir waren sehr beeindruckt. Die Variante eines Neubaus mit nur einem Schwimmbecken ist bei uns ja gar nicht geprüft worden. Das würde die Kosten erheblich senken. Uns wäre es lieber, wenn wir hier ein Bad schaffen wie in Werdohl. Wir glauben, wenn wir die Kosten einer Sanierung gegenübersetzen, liegt man nicht so weit auseinander.“

Auch Elmar Holterhof (Bündnis 90/Grüne) favorisiert ein neues Bad am Schulzentrum: „Es wäre ideal, wenn wir oberhalb der Gesamtschule neu bauen könnten. Wir gehen davon aus, dass das jetzige Schwimmbad keine Zukunft mehr haben wird. Wir können noch so viel sanieren, aber das eigentliche Schwimmbecken bleibt wie es ist, nämlich eine energetische Katastrophe.“

Geschäftsführer aus Werdohl informiert

„Der Bürgermeister-Vorschlag, das stückweise zu erneuern, würde unserer Idee widersprechen. Die Frage ist, ob es nicht eher Sinn macht, das zu verlegen und dann ein super neues Schulgebäude mit Schwimmbad zu haben“, meint UWG-Fraktionsvorsitzender Thorsten Scheen. Es sei nicht zielführend, das Schwimmbad losgelöst zu betrachten. Schon seit zwei Jahren fordere die UWG, dass am Westerberg die notwendigen Maßnahmen an Schulgebäude, Turnhalle und Schwimmbad zu betrachten seien. Nicht nur das Bad, sondern auch die beiden anderen Gebäude müssten in näherer Zukunft ertüchtigt werden. Der UWG schwebt eine Komplettlösung mit Abriss der Gebäude am Westerberg und Neubau oberhalb der Gesamtschule vor. Scheen: „So würde wirklich ein zukunftsgerechtes Schulzentrum mit optimalen Sporteinrichtungen entstehen.“

Bleibt also abzuwarten, wie die Entscheidung am 22. Januar fällt. Vor der Abstimmung im Wendener Ratssaal wird dann Frank Schlutow, Geschäftsführer der Stadtwerke Werdohl, das dortige Bad vorstellen und die Verwaltung muss noch einige bereits eingereichte Fragen der Fraktionen beantworten.