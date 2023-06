Schützenfest Sascha Ackerschott ist Hauptmann und König in Drolshagen

Drolshagen. Der 26-Jährige zog im freundesinternen Wettstreit nach und ist neuer Schützenkönig in Drolshagen. Sein bester Kumpel regiert in Berlinghausen.

Der Hauptmann des Drolshagener Schützenvereins, Sascha Ackerschott (26), trat am Freitagabend erstmals unter die Vogelstange und holte das hölzerne Vieh mit dem 94. Schuss auch gelich herunter. Der Anlagenmechaniker tat es seinem besten Kumpel Julian Lehmann gleich, der König von Berlinghausen ist. Die neue Schützenmajestät in der Rosestadt zählt wenig überraschend das Schützenbrauchtum zu seinen Hobbys. Königin ist Pia Ackerschott, 24 Jahre jung, von Beruf medizinische Fachangestellte. In ihrer Freizeit schwimmt sie gern.

