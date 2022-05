Saßmicke: Warum die Ortsvorsteherin nicht mehr weitermacht

Saßmicke. Die erste Dorfversammlung nach der Corona-Pause fand an ungewöhnlicher Stelle statt. Unter anderem ging es um den verschwundenen Brückenheiligen.

Die Überraschung hatte sie bis zuletzt aufgehoben. Als die Tagesordnung beendet war und niemand mehr eine Wortmeldung hatte, ergriff am Mittwochabend im Gasthof Arens Sandra Kurz-Schneider nochmal das Wort und kündigte an, nach zwölf Jahren wolle sie als Ortsvorsteherin aufhören. Da in mehreren Gremien die Positionen neu besetzt worden seien, habe sie sich gefragt, ob nicht auch für sie die Zeit gekommen sei, das Amt in neue Hände zu geben. Sie bat alle Bürgerinnen und Bürger, zu überlegen, wer in Frage kommen könnte und entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Sie wolle ihr Amt nicht hinwerfen - „ich werde mit vollem Engagement weiterarbeiten, bis die Nachfolge geklärt ist“, aber ihr Entschluss stehe fest.

Das war das Ende einer Bürgerversammlung, die für Saßmicker Verhältnisse zügig vorübergegangen war. Kein Wunder, hatte Bürgermeister Peter Weber (CDU) doch bei zwei konfliktbeladenen Themen nur verkünden können, dass es derzeit nichts Neues gebe: sowohl beim geplanten Gewerbegebiet „Ruttenberg“ als auch beim Windpark „A4“.

Finden die Bürgerversammlungen sonst stets im Schützenheim statt, war es diesmal der Gasthof Arens - Sandra Kurz-Schneider erklärte den Grund: Zum Zeitpunkt der ursprünglich terminierten Versammlung sei das Heim besetzt gewesen, „Buren“, so der Rufname des Gasthofs, sei umgehend bereit gewesen, auszuhelfen. Daher habe sie beschlossen, auch die wegen der Corona-Pandemie verschobene Versammlung dort stattfinden zu lassen, auch als Zeichen, dass der wiedereröffnete Gasthof Teil des Dorfs sei.

Hochwasser als Simulation

Tiefbauamtsleiter Thomas Stupperich informierte in Kürze über das städtische Hochwassermanagement. Saßmicke sei hier kein besonders gefährdeter Ort, schließlich sei die vorbeifließende Bigge hochwasserfrei ausgebaut. Ein städtisches Grundstück am Fluss komme als mögliche Überschwemmungszone in Frage. Bei den Hochwasserkatastrophen im vergangenen Jahr seien es aber nicht die größeren Gewässer, sondern ganz im Gegenteil kleine Rinnsale und Bäche gewesen, die sich unerwartet zu reißenden Strömen entwickelt hätten. Er verwies auf das digitale Werkzeug, das die Stadt angeschafft hat und mit dessen Hilfe sich jeder Grundstückseigentümer in einer Simulation ansehen kann, ob seine Flächen bei Starkregen in Mitleidenschaft gezogen würden.

In Sachen Gewerbegebiet „Ruttenberg“ betonte Bürgermeister Weber, dies sei vor allem Sache der Gemeinde Wenden. Die Bezirksregierung sei immer noch weit von einer Verabschiedung des Regionalplans entfernt, so groß sei die Zahl der Eingaben. Dieser Plan werde den ersten Schritt darstellen, dann müsse die Gemeinde erst den Flächennutzungs-, dann den Bebauungsplan ändern. Er habe von einer Machbarkeitsstudie vernommen, die demnächst in Wenden vorgestellt werden solle. Fest stehe aber schon, dass für die Gemeinde das Gewerbegebiet nur ein Thema werde, wenn auch die Ortsumgehung komme. Und für diese sei Saßmicker Gebiet kein Thema mehr. In Sachen Windkraft sei immer noch eine Klage gegen die Stadt Olpe beim Oberverwaltungsgericht anhängig, von deren Ausgang abhänge, ob die vorgesehenen Vorrangzonen Bestand haben. Aber auch hier sei noch kein Zeitpunkt in Sicht, so Weber.

Backhaus-Kosten im Visier

Neues gab es in Sachen Backhaus: Dieses Gebäude, mitten im Ort gelegen und Treffpunkt von Jung und Alt, wurde bisher von Sven Kappestein als Vorsitzendem des Backhaus-Ausschusses verwaltet. Sieben Jahre in dieser Funktion und davor zehn Jahre als Hausmeister seien genug, fand Kappestein und stellte sein Amt zur Verfügung. Einstimmig wählte die Versammlung Andreas Scherer zu seinem Nachfolger. Auch Hausmeister Ralf Burghaus hörte auf, für ihn wurde, gleichfalls einstimmig, Jeton Dinaj zum neuen Hausmeister bestimmt. Die ausscheidenden Amtsinhaber wurden mit Applaus und Präsenten verabschiedet. Sandra Kurz-Schneider informierte, dass die Stromkosten für Heizung und Kühlraum im Blick behalten werden müssten; die Kirchengemeinde, die die laufenden Kosten trägt, habe angekündigt, ansonsten die Trägerschaft aufzugeben.

Gleiches gilt für Wolfgang Schneider, der 16 Jahre lang die Dorfkasse geprüft hat. Dies übernimmt künftig Stefan Gummersbach.

Länger diskutiert wurde die Frage, ob die im vergangenen Jahr gestohlene Metallfigur des heiligen Johannes Nepomuk auf der Biggebrücke durch eine neue Statue ersetzt werden soll. Einigkeit herrschte, dass es keinen neuen Abguss der in der Dorfkirche stehenden Holzfigur geben soll; die avisierten 8000 Euro will das Dorf nicht ausgeben, auch angesichts des Risikos, dass eine neue Figur ebenfalls im Edelmetallschrott landet. Auch ein Aluminiumnachguss wäre nicht viel günstiger und ebenfalls potenzielles Diebesgut. Sandra Kurz-Schneider wurde beauftragt, zu prüfen, ob eine entsprechende Figur im Paderborner Diözesanarchiv vorrätig ist und preisgünstiger erworben werden könnte. Dort werden Kunstwerke und Prinzipalstücke aus aufgegebenen Kirchen und Klöstern eingelagert. Alternativ soll überlegt werden, ein Bild des Brückenheiligen seitlich am Geländer anzubringen, möglicherweise als Beton-Guss, diebstahlsicher und preiswert. Die Mehrheit war der Meinung, dass es dem Dorf gut zu Gesicht stünde, wenn das Wahrzeichen zumindest in solcher Form wieder an der Brücke einen Platz findet.

