Saßmickes neuer Kaiser widmet Sieg seinem verstorbenen Vater

Saßmicke. Thorsten Clemens ist neuer Schützenkaiser in Saßmicke und weiß über seinen verstorbenen Vater: „Der macht jetzt da oben ein Fass auf“.

Der neue Schützenkaiser in Saßmicke, Thorsten Clemens, widmete seinen Erfolg unter der Vogelstange am Sonntag seinem verstorbenen Vater, der vor 40 Jahren König in dem Olper Ort war: „Der macht jetzt da oben ein Fass auf und freut sich“, sagte der 46-jährige Fleischer, der sein Geld bei der Metzgerei Alterauge verdient. Nebenberuflich arbeitet der neue Kaiser, der lange Zeit in Dahl Fußball spielte und Major im Schützenverein ist, als Gastronom im Gasthof Arens in Saßmicke.

Geplant war sein Erfolg allerdings nicht. „Ich habe spontan entschieden mitzumachen, um für ein spannendes Schießen zu sorgen“, ergänzte Clemens. Der Vogel fiel im Übrigen mit dem 77. Schuss. Ehefrau Christiane (45) ist nun neue Kaiserin in Saßmicke. Auch sie arbeitet im Gasthof Arens. Zur Familie gehört zudem Sohn Leon (16). Mitbewerber waren Dennis und Dirk Schneider.

