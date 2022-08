Satirische Vorsicht: Achtung vor Zecken

Wenn’s juckt, genau hinsehen. Auch auf den Bundesligaspielplan.

Mücken und anderes Stech-Getier sind clever wie verschlagen. Vor wenigen Tagen packte mich ein nicht enden wollender quälender Juckreiz. Wo? Dreimal dürfen Sie raten: Exakt drei Stiche in der Mitte des Schulterblattes. Genau an einer Stelle von wenigen Quadratzentimetern, wo ich mit meinen leider zu unbeweglichen Armen, und da hängen bekanntlich Hände, Finger und letztlich Fingernägel dran, einfach nicht hinkomme. Mit Kratzen war also nix. Und andauernd die Gattin zu bitten, mich mal am Rücken zu schrappen, war mir denn doch zu blöd.

Blieb mir nur, mir eine scharfe Türzarge zu suchen, um mich an ihr zu wetzen. „Du scharrst Dich ja wie’n Hund“, ließ die prompte Aufmunterung meiner chronisch Angetrauten nicht lange auf sich warten. Aber ein wenig Mitleid war dann doch noch übrig geblieben: „Lass mal sehen“ meinte sie. Und dann die tierische Auflösung: „Das sind keine Mückenstiche, das ist ‘ne Zecke. Und die hängt auch noch an Dir.“

„Ne’ Zecke?“ entfuhr es mir, „gegen die spielen wir doch erst Anfang Oktober. Hoffentlich sind die nicht so zäh wie dieses Exemplar.“

Die Gattin schüttelte nur den Kopf und meinte, das Zeckengift habe bereits merklichen Einfluss auf mein geistiges Potenzial genommen. „Die spülen wir genauso den Rhein runter wie Du das Viech gerade in den Abfluss“, wollte ich wenigstens einmal das letzte Wort haben… .

