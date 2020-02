Scheibe eingeschlagen: Erneut Vandalen am SGV-Heim in Wenden

Sibille Niklas ist fassungslos. „Das ist echt unglaublich. Ich bin sprachlos. Man kann es einfach nicht glauben“, sagt die 1. Vorsitzende des SGV Wenden im Gespräch mit unserer Zeitung. Nicht genug, dass Vandalen in der Nacht zum Donnerstag an dem schmucken Vereinsheim am Stemmicker Weg gewütet hatten, am Donnerstagabend schlugen sie erneut zu. Mit einem Pflasterstein zertrümmerten sie eine weitere Fensterscheibe.

Sibille Niklas, 1. Vorsitzende des SGV Wenden. Foto: Roland Vossel / WP

„Sie sind vermutlich gestört worden von einem Mann, der da oben war. Er hat mich am Donnerstag um 19.30 Uhr angerufen und informiert“, so Sibille Niklas, die sich erneut bei der Olper Polizei meldete. Bereits nach der ersten Verwüstung hatte sie Strafanzeige gestellt. „Die Polizisten sagten, dass ich als Frau aber nicht allein dort hochfahren solle. Ich bin dann mit ihnen zusammen gefahren.“ Die Ordnungshüter nahmen die weitere Sachbeschädigung auf. Bereits in der Nacht zum Donnerstag waren zwei Scheiben eingeschlagen worden.

„Zwei Scheiben sind jetzt noch ganz. Aber davor hatten sie auch schon Pflastersteine gelegt. Wir gehen davon aus, dass sie diese auch einschlagen wollten, dann aber gestört wurden. Man glaubt es nicht“, schüttelt Sibille Niklas den Kopf. Die drei kaputten Scheiben sind jetzt provisorisch mit Holzbrettern verschlossen.

Jetzt ständige Kontrollen

Den ganzen Donnerstag hatte Sibille Niklas mit vier Vorstandskollegen nach der Verwüstung in der Nacht zuvor am SGV-Heim aufgeräumt. „Das waren schon ein paar Stunden Arbeit“, berichtet sie. Neben den beiden eingeschlagenen Scheiben waren Holzbänke zerstört und Blumenkübel entleert und zerstört worden. „Das war rohe Gewalt. Die müssen schon Kräfte gehabt haben. Sie haben auf die Kübel getreten und sie richtig platt gemacht“, so Sibille Niklas.

Einen Verdacht, wer sich mit solcher blinder Zerstörungswut am Wendener SGV-Heim zu schaffen macht, hat die Vorsitzende nicht. Auf alle Fälle ist der Wendener SGV-Vorstand jetzt tätig geworden. „Wir machen dort jetzt ständige Kontrollen“, betont Sibille Niklas.