Scheibe eingeschlagen: Unbekannte stehlen Handtasche aus Pkw

Finnentrop. In Finnentrop-Lenhausen haben Unbekannte die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen, um eine Handtasche zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einem in der Blumenstraße in Lenhausen geparkten Auto haben Unbekannte am Samstag zwischen 14.30 und 16.40 Uhr eine Handtasche gestohlen. Dafür schlugen sie das hintere Fenster auf der Fahrerseite ein und nahmen die Tasche, in der sich ein Portemonnaie mit diversen Dokumenten, Geldkarten und Bargeld befand, mit.

Nach Angaben der Polizei Olpe lag der Beutewert im dreistelligen Bereich. Zudem entstand Sachschaden an dem Wagen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.