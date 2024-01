Schlag gegen Drogen-Maffia: Dealer in Attendorn festgenommen

Attendorn Mitte Dezember nahmen Beamte einen Drogen-Dealer in Attendorn fest. Jetzt steht fest: Er gehörte einem internationalen Drogenring an.

Gemeinsam haben das Zollfahndungsamt aus Essen, die Siegener Staatsanwaltschaft, die Kreispolizeibehörde Olpe und ihre Kollegen aus Spanien einen internationalen Drogenring zerschlagen und zehn führende Köpfe festgenommen. Das teilte das Zollfahndungsamt in einer Pressemitteilung am Freitag mit. Darunter befindet sich auch ein Mann, dem die Einsatzkräfte Mitte Dezember in einem Mehrfamilienhaus an der Briloner Straße im Attendorner Stadtteil Schwalbenohl die Handschellen anlegten. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Ob der Mann dort auch gemeldet war, dazu dürfe Heike Sennewald, Sprecherin des Zollfahndungsamtes, keine Auskünfte geben. Darüber hinaus wurden neun Tatverdächtige in Spanien verhaftet. Laut einer Pressemitteilung des Zollamtes stehen alle Personen im Verdacht, große Mengen Marihuana und Haschisch von Spanien nach Deutschland geschmuggelt zu haben.

Es entstand der Verdacht, dass die Sendung von Mitgliedern einer kriminellen Organisation verschickt worden sein könnte, welche in den internationalen Marihuana-Handel involviert ist. Heike Sennewald, Sprecherin des Essener Zollfahndungsamtes

Die Ermittlungen begannen im Mai letzten Jahres, nachdem die spanische Polizei eine Sendung entdeckt hatte, in der sich 6,5 Kilogramm Marihuana-Knospen befanden. „Es entstand der Verdacht, dass die Sendung von Mitgliedern einer kriminellen Organisation verschickt worden sein könnte, welche in den internationalen Marihuana-Handel involviert ist“, erklärt Heike Sennewald, Sprecherin des Essener Zollfahndungsamtes. Im Juli 2023 wurden dann zwei Sendungen in Spanien von einem Paketzustelldienst entdeckt, die an zwei deutsche Empfänger im Sauerland adressiert waren. Beide Sendungen wurden durch Beamte der spanischen Polizei beschlagnahmt und insgesamt 10 Kilogramm Haschisch sichergestellt.

Im Zuge der Ermittlungen wurden bislang der Versand von mehr als 50 Postpaketen durch die Organisation aufgedeckt, die alle für Empfänger in Deutschland bestimmt waren und in denen sich eine erhebliche Menge an Betäubungsmitteln befunden haben dürfte. Vor diesem Hintergrund wurde eine Zusammenarbeit zwischen dem Team für organisierte Kriminalität und Drogenbekämpfung der Kriminalpolizei von Córdoba und dem Zollfahndungsamt Essen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Siegen in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde Olpe vereinbart. Ziel der Ermittlungen war von Beginn an die Identifizierung sowie die Festnahme der tatsächlich für die Sendungen verantwortlichen Mitglieder der Organisation sowie die Aufdeckung der kriminellen Strukturen in Spanien und Deutschland.

13 Drogenpakete sichergestellt

Durch die enge und koordinierte Zusammenarbeit gelang es, mehrere Mitglieder der Organisation zu identifizieren sowie insgesamt 13 Drogenpakete sowohl auf spanischem als auch auf deutschem Gebiet sicherzustellen. Die intensiven Ermittlungen führten nicht nur zur Identifikation der Verantwortlichen für die illegalen Aktivitäten, sondern darüber hinaus auch zur umfänglichen Aufklärung des Modus operandi und der gesamten Lieferkette der Betäubungsmittel sowie der Entlarvung der Empfänger in Deutschland.

Am 13. Dezember wurden in einer gemeinsamen konzentrierten Aktion in den spanischen Provinzen Sevilla, Malaga und Cordoba sowie im Sauerland insgesamt 14 Objekte durchsucht. Im Zuge dieser internationalen Aktion wurden acht Cannabis-Indoor-Plantagen ausgehoben, sieben davon in Spanien und eine in Deutschland und insgesamt mehr als 2000 Cannabispflanzen sichergestellt. Darüber hinaus wurden im Ermittlungskomplex mehr als 30.000 Euro Bargeld, elektronische Beweismittel, zwei hochwertige Fahrzeuge, 12 Kilogramm Haschisch und 105 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt.

An der in Spanien durchgeführten Operation waren die Einheiten der Kriminalpolizei von Córdoba, der Ermittlungsbereich des Hauptpostens Puente Genil, die USECIC von Córdoba, Málaga, Jaen und Sevilla sowie die Hundestaffel von Córdoba und Sevilla beteiligt. Auf deutscher Seite waren die Staatsanwaltschaften Siegen, das Zollkriminalamt, das Zollfahndungsamt Essen sowie die Kreispolizeibehörde Olpe und Spezialkräfte der Bundespolizei involviert. Die Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Siegen gegen aktuell über 20 Personen, die der Gruppierung direkt oder indirekt zugeordnet werden können, dauern an.

