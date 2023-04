Schlimmer Unfall in Finnentrop – Mann aus Lennestadt stirbt

Serkenrode/Lennestadt. Auf der Fretterstraße in Serkenrode ist es am Dienstag zu einem schlimmen Unfall gekommen. Dabei wurde ein Mann aus Lennestadt tödlich verletzt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 880 zwischen Finnentrop-Serkenrode und Eslohe ist am Dienstagnachmittag ein 57-jähriger Lennestädter tödlich verletzt worden. Gegen 15.25 Uhr waren die Feuerwehreinheiten aus Serkenrode, Fretter, Ostentrop, Schliprüthen, Schönholthausen und Finnentrop mit dem Einsatzstichwort „TH Y klemm / VU 1 Person klemmt“ auf die Fretterstraße alarmiert worden. Parallel wurde auch ein so genannter Helfer vor Ort (HVO) vom DRK Finnentrop mit in Bewegung gesetzt. Der in Serkenrode wohnende Helfer war als erster am Unfallort.

Da der 57-jährige Fahrer in einem der Unfallfahrzeuge nicht ansprechbar war, begann der Helfer da bereits mit der Reanimation. Die wurde später durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst weitergeführt. Da der Peugeot mit der Fahrerseite gegen die Leitplanke geprallt war und die Person somit in dem Fahrzeug eingeschlossen war, führte die Feuerwehr eine Personenrettung durch.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 880 zwischen Finnentrop-Serkenrode und Eslohe ist am Dienstagnachmittag ein 57-jähriger Lennestädter tödlich verletzt worden. Foto: Kai Osthoff

Im Rettungswagen wurde der Schwerverletzte weiter behandelt. Leider erfolglos. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Personen im Alter von 24 und 4 Jahren, die mit in dem Auto saßen, erlitten einen Schock, kamen aber nicht mit ins Krankenhaus. Notfallseelsorger waren vor Ort. Der Unfallgegner, ein 22-jähriger Fahrer eines VW-Transporter aus Eslohe wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Nach ersten Angaben der Polizei war der 57-jährige vermeintliche Unfallverursacher von Serkenrode in Richtung Eslohe unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache war er wohl in den Gegenverkehr geraten und dort seitlich mit dem Transporter zusammengestoßen. Während der Transporter noch weiterrollte und auf der Gegenfahrbahn stehenblieb, prallte der Peugeot in die Leitplanke. Die Landstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

