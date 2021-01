Bei einem Verkehrsunfall in Olpe ist ein 18-Jähriger verletzt worden.

Zusammenstoß Schmerzen im Nacken: 18-Jähriger bei Unfall in Olpe verletzt

Olpe. Bei einem Unfall in Olpe ist ein 18-Jähriger verletzt worden. Ein Autofahrer war zu forsch aus einer Grundstückseinfahrt herausgefahren.

Ein Verletzter und Sachschaden im fünfstelligen Bereich sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Olpe am Donnerstag. Als ein 48 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen aus einer Grundstückseinfahrt gegen 20.55 Uhr auf die Kortemickestraße abbiegen wollte, übersah er nach Angaben der Polizei Olpe das Auto eine 18-Jährigen, das von der Martinstraße kommend in Richtung Westfälische Straße unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Der 18-Jährige klagte anschließend über Schmerzen im Nacken und wurde ins Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Kortemickestraße gesperrt.