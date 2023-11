Schnee im Kreis Olpe: So ist die Lage auf den Straßen

Kreis Olpe Wintereinbruch im Kreis Olpe am Montag. Doch wie sieht es derzeit auf den Straßen aus? Sind die Bauhöfe gerüstet?

Der kalendarische Winteranfang steht noch bevor: In diesem Jahr ist es der 22. Dezember, gerade rechtzeitig zu Weihnachten. Wenn man auf die Meteorologen hört, wird es am 1. Dezember Winter. Das Wetter aber hat am Sonntag den Winteranfang vollzogen, und derzeit sorgt beständiger Schneefall dafür, dass zumindest Wiesen und Wälder des Sauerlandes in idyllisches Weiß getaucht sind. Was Wintersportler, Kinder und Fotografen freut, treibt den Verkehrsteilnehmern oft Sorgenfalten auf die Stirn.

Aus Sicht der Bauhöfe gibt es dazu derzeit aber noch keinen Anlass. Michael de Ryck, Chef des Baubetriebshofs der Stadt Olpe, sieht seine Leute gut aufgestellt: „Wir suchen ja schon seit einigen Jahren Auftragsunternehmer, weil es weniger werden. Aber in diesem Jahr passt es haargenau. Wir haben alle Bezirke besetzt. Die Auftragsunternehmen und unsere eigenen Leute sind heute Morgen pünktlich los, weil die Vorhersage ja stimmte. Die Salzlager sind voll bis zum Rand, und wir haben derzeit alles im Griff.“ Die Nacht sehe er noch mit leichter Spannung, „da soll ja noch einiges ‚runterkommen“, aber wenn die Verkehrsteilnehmer sich angepasst verhalten, sieht er keine Probleme auf die Stadt zukommen. Ähnlich die Lage in Wenden: „Das ist ein bisschen Schnee“, sagt Michael Niklas, Bauhofleiter in Wenden. Da die Straßen noch nicht gefroren seien, gebe es keine Probleme: „Hierauf konnte man sich gut vorbereiten.“ Die Streufahrzeuge seien unterwegs.

Ähnlicher Tenor aus der Gemeinde Finnentrop. Seit dem Vormittag sind Streufahrzeuge unterwegs, teilt Bauhof-Leiter Alexander Maag auf Anfrage mit. Etwas problematisch seien nur die Steigungen etwa in Richtung Hülschotten oder Röhrenspring, ansonsten gelte: „Wir sind noch tiefenentspannt. Weil die Wettervorhersage sehr gut war, haben wir mit dem Schneefall auch gerechnet.“ Bereits seit Samstag ist der Winterdienst auf den Straßen der Hansestadt Attendorn unterwegs, auch hier läuft laut Stadtsprecher Tom Kleine alles nach Plan.

Alles im Griff auch bei der Straßenmeisterei Lennestadt in Bonzel, von hier aus werden neun Lkw, teils eigene, teils von Auftragsunternehmen, im Auftrag des Landesbetriebs Straßen NRW über die heimischen Landes- und Bundesstraßen geschickt, um Schnee zu räumen und gegen Glätte zu streuen. Klar bleibe gelegentlich an einer Steigung mal ein Lkw stehen, aber im Großen und Ganzen sei die Situation entspannt und die Lage im Griff.

Insgesamt gab es am Montag (Stand: 16 Uhr) insgesamt acht wetterbedingte Unfälle. Das teilt die Pressestelle der Kreispolizeibehörde auf Anfrage mit. Bei einem Unfall auf der Rahrbacher Höhe wurde eine Frau verletzt. Ansonsten handelt es sich lediglich um Sachschäden.

