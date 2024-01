Schnee im Kreis Olpe: Unsere Winter-Tipps fürs Wochenende

Kreis Olpe Der Winter hat den Kreis Olpe fest in der Hand. Beste Bedingungen also Skifahrer und Winterwanderer. Hier sind unsere vier Wintersport-Tipps.

Es bleibt winterlich im Kreis Olpe. Deswegen haben wir für Sie und Ihre Familien wieder vier „Kälte-Tipps“ zum Wochenende herausgesucht. Vielleicht ist das passende Angebot dabei.

Alpinskifahren

Der Liftbetrieb im Skigebiet an der Hohen Bracht in Lennestadt läuft wieder. Am Wochenende geht der Lift um 10 Uhr an und ist dann bis 19 Uhr in Betrieb. Der Skiclub Lennestadt bittet jedoch darum, sich über die aktuellen Bedingungen auf Instagram oder via Telefon (02723/4444) zu informieren. Ebenso geöffnet hat das Skigebiet Fahlenscheid in Olpe. Laut eigener Homepage ist am Freitag von 12 bis 22 Uhr geöffnet, Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Auf der Internetseite sind auch die Skilift-Öffnungszeiten abgebildet. Auch für Rodelfreunde ist am Fahlenscheid bestens gesorgt; ein Förderband sorgt für den bequemen Aufstieg nach der Schlittenfahrt.

Lesen Sie hier:

Eissporthalle

Freizeitspaß für die ganze Familie verspricht die Eissporthalle Essen-West. Geöffnet hat die Halle an der Curtiusstraße in Essen für Schlittschuh-Fans am Samstag von 16.30 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Erwachsene (ab 18 Jahre) zahlen 5 Euro Eintritt, Kinder bis 5 Jahre 3 Euro und Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre 4 Jahre. Schlittschuhe können vor Ort für kleines Geld ausgeliehen werden.

Winterwanderung

Lust auf eine ausgiebige Winterwanderung von Wildewiese nach Faulebutter? Laut der Online-Plattform „outdooractive“ führt die 8,5 Kilometer lange Wanderstrecke „vom Höhendorf Wildewiese mit fantastischen Aussichten weit hinaus über das Lennetal bis in das kleine Dorf Faulebutter“. Start dieser Wanderung ist der Parkplatz am Ortseingang von Wildewiese, dort endet die Wanderung auch wieder. Der höchste Punkt liegt bei 634 Metern.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Auf Loipen über die Höhen

Skifahren ist zweierlei: Neben dem alpinen Skifahren, das durch die bergige Umwelt der Alpen aus meist zügigem Gleiten gen Tal besteht, ermöglicht das nordische Skifahren das Voranbewegen auch ohne natürliches Gefälle. Anders als beim Alpinski, ist der Langlauf jedoch zumindest abseits von hochklassigen Meisterschaften nur mit Naturschnee zu machen. Davon gibt es gerade reichlich, und daher empfiehlt der Skiclub Oberhundem seine bestens präparierten Loipen rund um den Rhein-Weser-Turm. Der Parkplatz direkt am Turm kann genutzt werden, dort ist auch der Einstieg in die Loipe möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe