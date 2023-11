Heftiger Wintereinbruch: Im Kreis Olpe fällt für mehrere Stunden der VWS-Busverkehr aus – so geht es jetzt weiter.

Kreis Olpe. Im Kreis Olpe ist der komplette Linienbusverkehr eingestellt worden – auch jetzt kann es zu deutlichen Verspätungen oder Ausfällen kommen.

Im Kreis Olpe haben die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd ihren Busverkehr zwischenzeitlich vollständig eingestellt. Zwischen 9 und 11 Uhr hatte der Schneefall so stark zugenommen, dass es bei vielen Bussen zu Zwischenfällen und Unfällen kam. Aus Sicherheitsgründen entschied sich der Betrieb deshalb dazu, den Fahrbetrieb kurzfristig einzustellen. VWS-Pressesprecher Stephan Boch dazu: „Der Kreis Olpe war neben Siegen auch vollständig von dem Ausfall betroffen. Wir hatten eine heftige Schneelage mit vielen Busunfällen und mussten zur Gewährleistung der Sicherheit so handeln.“

Inzwischen ist der Busverkehr wieder aufgenommen worden, dennoch kann es an Nebenstrecken weiterhin zu Ausfällen oder deutlichen Verspätungen kommen: „Alles wird wieder gefahren. Der Verkehr wurde wieder aufgenommen. An entlegenen Strecken ist mit Verspätungen oder Ausfällen zu rechnen“. Boch geht davon aus, dass der Schulbetrieb in den nächsten Stunden wegen der verbesserten Wetterprognose wie geplant laufen kann: „Wir gehen davon aus, dass sich die Straßenverhältnisse weiter verbessern.“

