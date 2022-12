Einbruch Schock an Weihnachten: Täter brechen in Wendener Wohnung ein

Wenden. Am ersten Weihnachtsfeiertag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Dörnscheid eingedrungen. Sie durchsuchten mehrere Räume und Schränke.

Unbekannte Täter sind am ersten Weihnachtsfeiertag, am Samstag 25. Dezember, zwischen 14 Uhr und 22:15 Uhr in ein Wohnhaus im Golfweg in Dörnscheid eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sie sich durch Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür Zugang zu dem Haus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Die Tatbeute und die Schadenshöhe sind bislang unbekannt und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

