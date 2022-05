„Schockanruf“ in Olpe: Das ist die Masche der Betrüger

Kreis Olpe. Mit einem sogenannten „Schockanruf“ haben Unbekannte versucht, an das Geld eines 56-Jährigen zu kommen.

Am Freitag (13. Mai) hat eine Unbekannte im Kreis Olpe versucht, mit einem sogenannten „Schockanruf“ an das Vermögen eines 56-Jährigen zu gelangen. Dafür rief diese mit unterdrückter Nummer den Mann an und gab sich als seine Tochter aus. Sie erzählte, dass sie in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen und als Unfallverursacherin festgenommen worden sei. Zur Freilassung bat sie den 56-Jährigen um Geld.

Nachdem das Gespräch beendet war, rief eine weitere Frau, die sich als Polizistin vorstellte, an. Sie beschrieb, wie er vorgehen müsse, um seine Tochter herauszulösen. Sie leitete anschließend den 56-Jährigen an eine angebliche Staatsanwältin weiter. Diese erklärte ihm, dass er seine Tochter gegen eine Zahlung eines hohen Geldbetrages herauslösen könne. Das Geld sollte der Geschädigte dann beim Amtsgericht Olpe übergeben.

+++ Lesen Sie hier: Landtagswahl im Kreis Olpe: Christin-Marie Stamm zieht ein +++

Daraufhin hob der Geschädigte den geforderten Geldbetrag ab und fuhr damit zum Amtsgericht. Ein Mitarbeiter und ein anwesender Richter konnten den 56-Jährigen über die Betrugsmasche aufklären und die Geldübergabe verhindern.

Diese Tipps gibt die Polizei

Damit Trickbetrüger keinen Erfolg haben, ist die Aufklärung über die verschiedenen Varianten des Telefonbetruges enorm wichtig. Häufig sind ältere Menschen die angesprochene Zielgruppe. Generell rät die Polizei bei solchen Anrufen:

Legen Sie sofort auf.

Melden Sie den Sachverhalt der Polizei.

Nehmen Sie ggf. Kontakt zu den angeblich betroffenen Familienmitgliedern auf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe