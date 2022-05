Schön trotz Krebs: Friseurin aus Olpe hilft Patientinnen

Friseurmeisterin Birgit Gerhard-Hoberg bietet in ihrem Salon in Oberveischede mittlerweile mehr Perückenarbeit als „normale" Haarschnitte an.

Oberveischede. Birgit Gerhard-Hoberg aus Oberveischede möchte Krebspatientinnen mit Perücken mehr Selbstbestimmung geben. Der Lockdown brachte sie zum Umdenken.

Diagnose: Krebs. Das ist Schock. Wut. Angst. Schmerz. Hilflosigkeit. Trauer. Birgit Gerhard-Hoberg aus Oberveischede hat diese Gefühle schon oft miterlebt. „Meine Mutter ist vor 28 Jahren an Krebs erkrankt und daran gestorben. In meiner Familie ist Krebs sehr präsent“, erzählt die Friseurmeisterin. Ein schrecklicher Schicksalsschlag. Da ist aber noch mehr, was mit Krebs verbunden ist: Mut, Kraft, Selbstbestimmung und – Dankbarkeit. Und auch, wenn Gerhard-Hoberg selbst glücklicherweise nicht von der Krankheit betroffen ist: Sie hat sie verändert. Ihren Job verändert.

Mit der Perücke soll Frauen die Selbstbestimmung zurückgegeben werden

Seit mittlerweile zwölf Jahren bietet die 57-Jährige in ihrem Salon in Oberveischede nicht nur klassische Frisuren, sondern auch personalisierte Perücken für krebskranke Menschen an. Oder für Menschen. die aufgrund einer anderen Krankheit oder eines Vorfalls keine Haare mehr haben. Fast immer sind es Frauen, die ihre Hilfe aufsuchen. „Sie wollen nicht, dass man ihnen ihre Krankheit direkt ansieht. Wenn Männer eine Glatze haben, ist das nichts Ungewöhnliches. Wenn Frauen eine Glatze haben, werden sie gleich für krank gehalten“, sagt Gerhard-Hoberg. Jede Frau habe jedoch ein Recht darauf, sich schön zu fühlen und schön zu sein. In jeder Lebenslage. Das Motto: „Verkriech dich nicht“. Die Schnecke auf den Salon-Flyern steht symbolhaft für diese Botschaft.

+++ Lesen Sie auch: Olpe: Diese Ladenlokale in der Innenstadt stehen leer +++

Mit Krebs, Chemotherapie und Haarausfall ist Birgit Gerhard-Hoberg nicht nur in ihrer Familie konfrontiert worden. Auch Kundinnen kamen auf sie zu, die ebenfalls an Krebs erkrankt waren und sie wegen ihrer Haare um Rat baten. „Ich kümmerte mich darum, ihnen geeignete Perücken zu beschaffen, habe aber auch gemerkt, dass ich mich nicht so gut in dem Bereich auskannte, wie ich es von mir selbst erwartet habe“, so die 57-Jährige. Also belegte sie verschiedene Seminare bei Perücken-Herstellern und bildete sich zur Zweithaarspezialistin weiter. Kunsthaar oder Echthaar? Wie wird die Perücke passend geschnitten? Wie wird die Perücke richtig gepflegt? Fragen, die Birgit Gerhard-Hoberg mittlerweile beantworten kann.

Partnerfriseur-Salon der DKMS Life

Seit 2017 ist sie auch Partnerfriseurin der DKMS Life. Die Tochterorganisation der DKMS möchte mit ihrem „look good feel better“-Programm das Wohlbefinden von krebskranken Menschen steigern und ihnen neue Lebensfreude schenken. Dabei geht es nicht nur um Haare. Dementsprechend hat sich Birgit Gerhard-Hoberg selbst vor einigen Jahren in pflegender und dekorativer Kosmetik weitergebildet. „Mir ist es wichtig, ganzheitlich zu arbeiten“, sagt sie.

+++ Lesen Sie auch: Schützenfeste Kreis Olpe: Alle Schützenkönige im Überblick +++

Mittlerweile hat die 57-Jährige ihren beruflichen Fokus mehr auf die Perückenarbeit als auf das klassische Friseurhandwerk gelegt. Dementsprechend heißt ihr Salon nicht mehr „Schnittstelle Hautnah“, sondern „Ihr Zweithaar“. Das hat auch etwas mit Corona zu tun. „Der zweite Lockdown hat mich zum Umdenken gebracht. Ich habe erkannt, dass ich meine Erfüllung mehr in dieser Arbeit finde.“ Sie erfahre dadurch viel Dankbarkeit und Wertschätzung. Davon zeugen auch viele Briefe, die sie in einem Schuhkarton verstaut hat. Briefe von Kundinnen und Perückenträgerinnen. Einige werden nie wieder in ihren Salon kommen können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe