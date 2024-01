Schönau: Jecken feiern im „geilsten Kaff der Welt“ Karneval

Schönau Karnevalsfieber in Schönau-Altenwenden: Jecken starten in die heiße Phase mit Herz und Humor. Das Programm finden Sie hier im Überblick.

Jetzt geht es richtig los. In wenigen Tagen starten auch im „geilsten Kaff der Welt“ die Jecken in die heiße Phase. „Wir haben eine sehr kurze Session und freuen uns auf das Karnevalswochenende. Gleichwohl haben wir schon einige schöne Veranstaltungen gehabt“, so Jonas Hees, Vorsitzender des KarnevalsvereinsSchönau-Altenwenden, und schaut unter anderem auf den Seniorenkarneval sowie auch den Besuch der DRK-Kinderklinik Siegen zurück, die der Verein in dieser Woche besuchte. „Wir waren den ganzen Tag dort und alle tief bewegt. Für mich war es eine der schönsten Veranstaltungen der letzten 15 Jahre“, resümiert Elferrats- und Sitzungspräsident Michael Koch. „Der ganze Verein hat mitgezogen. Es ist eine echte Herzensgeschichte, die wir sehr gerne weiterführen möchten“, unterstreicht Dirk Schrage, amtierender Prinz und stellvertretender Geschäftsführer des Vereins.

Bevor es nun Altweiber so richtig in die Vollen geht, feiert man kommenden Sonntag, 4. Februar, die Karnevalsmesse in der St. Elisabeth Kirche. Weiberfastnacht steht die große Party im Festzelt an der Wagenbauhalle im Mittelpunkt. Mit jeder Menge Tanz und Show werden dann die Bretter zum Beben gebracht. Mit dabei sind hauseigene Formationen ebenso wie die Garden der Karnevalsgesellschaft Waldbröl und des RCC Rhode, das Männerballett Ihnetal sowie die Tanzmäuse aus Bielstein, Thursday 16 der Karnevalsgesellschaft Rahrbach und die Grünen Funken der Bürgergesellschaft Olpe. Einer der Top-Acts an diesem Abend ist „Kuhl un de Gäng“, die Mundart-Band aus der Domstadt am Rhein, deren ‚Hätz Kölsch schlät‘ und deren Motto lautet: „Wenn wir feiern, dann feiern wir hart“. An diesem Abend feiern übrigens auch die „Blauen Jungs“ des KV Schönau-Altenwenden ihr elfjähriges Jubiläum. „Es wird jede Menge Konfetti regnen“, verspricht Michael Koch.

Der Freitag ist zum Ausruhen, bevor es mit der Prunksitzung an Karnevalssamstag weitergeht. Erwartet werden neben den ebenso bekannten wie beliebten Garden aus den eigenen Reihen Solomariechen Laura Bott von der Karnevalsgesellschaft Neuenhof, das Tanzpaar „Ihnetal“ und die Grünen Funken der Bürgergesellschaft Olpe sowie das Schönauer Kindertanzpaar Klara und Conner, das bekanntlich zu den achtbesten in ganz Deutschland gehört. Weitere Höhepunkte des Abends gibt es mit Bel Air, die mit „Dat nächste Kölsch“ oder „De janze Naach“ begeistern, sowie mit „Sternrocker“. Die Formation – modern, populär, rockig und immer mitreißend – hat sich schon mit den Größen des Kölner Karnevals die Bühnen geteilt. Und dann haben die Schönauer für ein ganz besonderes Wiedersehen gesorgt und Willi Springmann (Highlights) eingeladen. „Wir haben ihn bei der Jubiläumsfeier des RCC Rhode erlebt. Er ist eine Bombe“, so Michael Koch.

Raus auf die Straße geht es dann am Rosenmontag. Insgesamt neun Fußgruppen, acht Großwagen und zwei Musikgruppen – der Fanfarenzug Attendorn und der Musikverein Altenhof – sind dabei. Präsentiert wird auch das neue Präsidentenkutschenschiff, ganz in Weiß und mit überdimensionaler Narrenkappe. Pünktlich um 11.11 Uhr setzt sich der närrische Lindwurm in Bewegung, begleitet von drei Kanonenschlägen, die das Ganze ins Rollen bringen. Für die Kinder hat sich der Karnevalsverein in diesem Jahr etwas ganz Besonderes ausgedacht: vier Menschen sind als helfenden Hunde aus der bekannten Serie verkleidet, gehen im Zug mit und mischen sich unter das jecke Volk. Dabei ist „Fotos machen“ ausdrücklich erwünscht. „Bei Kaiserwetter möchten wir die Menschen glücklich machen und hoffen auf viele Besucher“, betont Dirk Schrage.

Nach dem Zug geht der Rosenmontag im Festzelt weiter. Dann werden auch alle Zugbeteiligten auf die Bühne gebeten. „Die Zugteilnehmer sehen sich gegenseitig ja nicht und überhaupt möchten wir die viele Arbeit, die sie für unseren Karneval leisten, wertschätzen“, erklärt Michael Koch.

