Wenden. Kleinste Nadeln „durchlöchern die Haut. Klingt schmerzhaft, ist es aber nicht. Doch was steckt hinter dem Trend und warum ist das ganze so teuer?

Schönheitstrend Microneedling gibt es auch in Wenden

Die Haut regenerieren und dem Alter effektiv entgegen wirken – das ist das Ziel des Schönheit-Trends „Microneedling“. Kleinste Nadeln perforieren dabei in rasanter Geschwindigkeit die Haut. Die Beauty-Methode kann nicht nur zur Hautverjüngung angewendet werden; auch bei Problemen mit Hautunreinheiten, fettiger oder trockener Haut soll das Microneedling helfen, erklärt Kosmetikerin Carina Missel.

Die 32-Jährige betreibt gemeinsam mit Marina Schweikert das Kosmetikinstitut Mirana in Wenden. Allerdings führt lediglich Carina Missel das Microneedling durch; außerdem bietet sie auch medizinische Fußpflege an. Marina Schweikert kümmert sich um Visagistik und Nageldesign. Neuerdings bieten beide aber auch Permanent Make-up in den verschiedensten Variationen an. Von Lippen über Lidstriche bis hin zu Augenbrauen.

Die Aufklärung

„Das Wichtigste ist Hygiene“, sagt Carina Missel. Besonders beim Microneedling müssen die hygienischen Standards eingehalten werden. „Die Nadeln und Wirkstoffe müssen steril sein, anderenfalls kann es zu unerwünschten Reaktionen kommen.“ Und auch die Aufklärung vor solch einer Behandlung sei von enormer Bedeutung. „Zu Beginn machen wir erstmal eine computergestützte Hautanalyse.“ Dabei wird mit verschiedenen Sonden beispielsweise der Fett- oder Feuchtigkeitsgehalt der Haut gemessen. „So kann man dann sehen, welche Methode am besten für die Kunden geeignet ist und wie das Behandlungs- und Pflegekonzept aufgebaut werden kann“, erklärt die 32-Jährige.

Denn die Kosmetikerin weiß auch: Microneedling ist nicht direkt für jede Haut das richtige. „Manchmal sollte man vielleicht erstmal mit anderen Anwendungen beginnen, um die Haut aufzubauen und zu stabilisieren. Besonders wenn man noch nie oder nur sehr selten in einem Kosmetikinstitut war.“

Heutzutage gibt es auf dem Markt zahlreiche Beauty-Produkte; darunter auch Microneedling-Geräte für Zuhause. „Ich finde, dass diese Methode in qualifizierte, geschulte und zertifizierte Hände gehört.“ Es sei keine „Home-Behandlung“. Denn die Hygiene muss gegeben sein, sonst könne die Anwendung schnell mal schief gehen.

Die Methode

Während der maximal einstündigen Behandlung wird die Haut typgerecht gereinigt und anschließend von abgestorbenen Hautzellen befreit. Ein sogenannter Skin Needler durchlöchert, also perforiert, im nächsten Schritt die Haut der Kunden. Ein kleines, elektronisches Gerät, an dem neun Nadeln in einer Reihe befestigt sind. Durch die Nadeleinstiche entstehen kleine Wunden, sogenannte punktförmige Mikroverletzungen, in der Haut und sie bildet sich neu. Und das ist genau das, was hinter dem Beauty-Trend steckt: Die Neubildung von Kollagen, Hyaluronsäure und Elastin sowie eine Verbesserung der Durchblutung, eine Straffung und die Festigung des Hautgewebes.

In erster Linie wird das Microneedling zur Verjüngung der Haut und Reduzierung von Falten angewendet. Es sind aber auch andere Optionen möglich, weiß Carina Missel. „Es gibt verschiedene Wirkstoffe, die unterschiedlich eingesetzt werden können.“ So können Kunden und Kundinnen neben der Faltenreduzierung auch Microneedling anwenden, wenn sie ölige, zu Unreinheiten neigende oder sensible und trockene Haut haben.

Die Preise

Wer denkt, dass es mit einem Mal getan ist, der irrt sich. „Man sollte Microneedling minimum drei Mal anwenden. Besser sogar eine Kur aus sechs Behandlungen in kurzen zeitlichen Abständen“, sagt die Kosmetikerin. Die richtige Veränderung und nachhaltige Ergebnisse sehe man nämlich erst nach mehreren Behandlungen. Microneedling ist sehr kostspielig: Eine Behandlung kann man ab 160 Euro buchen. Bei einer Kur zahlt der Kunde im Kosmetikinstitut Mirana für sechs Behandlungen 960 Euro. Das komme vor allem durch die sterilen Wirkstoffe und die vielen hygienischen Standards, die eingehalten werden müssen. „Dermokosmetik oder auch Medical Beauty genannt, bewegt sich in einer höheren Preisklasse“, weiß Carina Missel. Auch die Geräte für das Needling und die verschiedenen Schulungen sowie Ausbildungen sind Gründe des Preises.

Auf unsere Nachfrage, warum denn so viel Geld ausgeben, wenn es auch mit Botox-, Hyaluronspritzen oder anderen ästhetischen Operationen geht, hat Carina Missel eine klare Antwort. „Es ist einfach eine tolle Alternative für alle, die keinen größeren operativen Eingriff wollen.“ Außerdem sei es von Vorteil, dass nur in seltenen Fällen unangenehme Folgen der Microneedling-Methode deutlich sichtbar sind.

Das liege insbesondere daran, dass Microneedling schmerzarm ist und deshalb auch keine Ausfallzeiten bei Kunden entstehen. „Die meisten Menschen können sich nicht erlauben, wegen Beauty-Eingriffen beruflich auszufallen oder im Alltag eingeschränkt zu sein.“

Das Studio

Seit 2011 gibt es das Kosmetikinstitut Mirana in Wenden. Carina Missel ist seit 2015 bei Mirana dabei, hat aber zuvor schon langjährige Erfahrung in der Branche gesammelt. Das Institut bietet erst seit Carinas Mitarbeit das Microneedling an. Termine sind allerdings nur nach Vereinbarung möglich.

Mirana beabsichtig vor allem, von dem typischen „Wellness-Beauty“ wegzukommen. Kosmetik sei mehr als ein Peeling, eine Gesichtsreinigung oder ein Dampfbad. Hautaufbau und Verbesserung, Beratung und Aufklärung rund um gesunde Haut sowie effektive und nachhaltige Anwendungen sind das Ziel, erklärt die Kosmetikerin.