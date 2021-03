Schon wieder Attendorn: Unbekannter schlägt Autoscheiben ein

An Autos in Attendorn sind die Seitenscheiben eingeschlagen worden.

Attendorn. Wieder sind in Attendorn die Seitenscheiben mehrere Fahrzeuge eingeschlagen worden, um Wertsachen aus dem Innenraum zu klauen.

An mehreren Autos in Attendorn sind über das Wochenende die Seitenscheiben eingeschlagen worden. Der unbekannte Täter erbeutete so aus dem Fahrzeuginneren unter anderem Geldbörsen mit Bargeld, Geld- und Debitkarten sowie Ausweisdokumente, berichtet die Polizei Olpe.

Die Taten ereigneten sich zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, in der Straße Am Hollenloch. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf insgesamt rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

Um Dieben keine Tatanreize zu schaffen, rät die Polizei, keine Wertgegenstände wie Handtaschen und Portemonnaies im Fahrzeuginneren zu lassen. Zudem sollten die Besitzer ihr Fahrzeug auch bei kurzen Erledigungen stets verschließen und Wertgegenstände mitnehmen. Zuletzt hatte es vermehrt ähnliche Taten in Attendorn gegeben.