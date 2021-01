Schottische Howden-Gruppe übernimmt Balcke-Dürr Rothemühle

Olpe. Balcke-Dürr ist an die Howden-Gruppe verkauft worden. Geschäftsführer Andreas Walker freut sich und gibt den Mitarbeitern ein Versprechen ab.

Es ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft von Balcke-Dürr Rothemühle. Die Howden-Gruppe mit Hauptsitz in Glasgow hat das Unternehmen an der Raiffeisenstraße im Olper Industriegebiet „Biebickerhagen“ zwischen Saßmicke und Dahl gekauft. Die Howden-Gruppe hat einen entsprechenden Kaufvertrag mit der Investor-Firma Mutares (München), über die Balcke-Dürr angeboten wurde, unterzeichnet. Im ersten Quartal dieses Jahres soll die Transaktion abgeschlossen sein.

Balcke-Dürr Rothemühle ist ein integrierter Dienstleistungs-, Engineering- und Erstausrüstungslieferant für Wärmetauscher in Luft- und Rauchgaswegen in Kraftwerks- und Industrieanlagen. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Luft- und Gasvorwärmern sowie zugehörigen Wärmerückgewinnungsanlagen.

Balcke-Dürr Rothemühle hat seinen Ursprung in der 1936 gegründeten Firma Apparatebau Rothemühle, bei der einst über 600 Mitarbeiter beschäftigt waren. Nach Auftragsrückgänge und Stellenabbau zog Balcke-Dürr im Jahr 2017 an die Raiffeisenstraße in Olpe. Aktuell gibt es hier 54 Beschäftigte. Es gab einen https://www.wp.de/staedte/kreis-olpe/neustrukturierung-soll-arbeitsplaetze-sichern-id212354131.html, Optimierung der Kapazitäten sowie Fokussierung auf das Servicegeschäft. Am 1. Juli 2019 wurde Balcke Dürr Rothemühle ausgegliedert, um als eigenständige Einheit verkauft zu werden. Dies erfolgte nun über die Mutares AG.

„Wir freuen uns alle, dass es geklappt hat. Es hätte uns nicht besser treffen können. Das ist ein hervorragender Synergieeffekt“, sagte Andreas Walker, Geschäftsführer von Balcke-Dürr Rothemühle. Die Howden-Gruppe agiere weltweit mit 5400 Mitarbeitern. „Sie haben unsere Produkte nicht und wollen die Präsenz auf dem deutschen Markt stärken“, so Andreas Walker.

Die Arbeitsplätze der 54 Mitarbeiter an der Raiffeisenstraße sollen bleiben, wie Walker auf Nachfrage mitteilte. Dort seien nur noch Techniker und Operateure vertreten. Es geht um das anerkannte technische Knowhow. „Das war ein strategischer Kauf. Die haben kein Geld bezahlt, um Leute rauszuschmeißen“, sagte Andreas Walker.