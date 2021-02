Onkel und Neffe ziehen an einem Strang: Stefan und Michael Schräge (rechts) führen das Unternehmen Schrage Holz in Neuenkleusheim und investieren nach dem Großbrand im April 2020 in einen neuen Betrieb. Ein Sägewerk wird es nicht mehr sein. Produziert wird ab Sommer u. a. Konstruktions-Vollholz für die Bauindustrie.