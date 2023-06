Schützen: Neuer Prinz in Ottfingen musste überredet werden

Die Majestäten in Ottfingen: In der Mitte das neue Königspaar Thomas und Ines Bröcher, links der neue Prinz Nicholas Bröcher - seine Prinzessin weilte noch auf einem Abiball - und rechts das Bezirksprinzpaar Moritz Nikolas und Lisa Körner.

Ottfingen. Nicholas Bröcher regiert gemeinsam mit Julia Müller den Schützennachwuchs in Ottfingen. Bezirksprinz ist Moritz Nikolas, zuvor amtierender Prinz.

Erst am Mittwoch ließ er sich überreden, um die Prinzenwürde in Ottfingen mitzuschießen. Zwei Tage später war klar: Nicholas Bröcher hat’s geschafft, mit dem 128. Schuss erlegte er das hölzerne Tier und regiert ab sofort den Nachwuchs in dem Wendener Örtchen. Der 22-Jährige ist Gesundheits- und Krankenpfleger in Olpe, spielt in seiner Freizeit gerne Fußball und reist.

Zu seiner Prinzessin nahm er sich Julia Müller aus Brün, eine gute Freundin Die 19-Jährige hatte am Freitagabend allerdings eine Parallelveranstaltung: Sie war auf dem Abiball. Die junge Frau ist angehende Erzieherin und reitet in ihrer Freizeit. Mitbewerber um die Prinzenwürde waren Josef Fischer, Jonas Scheppe und Florian Richstein.

Bezirksprinz ist Moritz Nikolas. Ihm steht Lisa Körner zur Seite. Er ist Zimmermann und Dachdecker bei der Firma Wurm, sie ist Erzieherin bei der GFO. Moritz Nikolas singt im Männerchor „Frohsinn“ Ottfingen, Lisa Körner reitet gerne und taucht. Der Vogel fiel nach dem 53. Schuss. Bei der Bezirksprinzenwürde schießen die Prinzen des Vorjahres aus den Orten Wenden, Hünsborn, Altenhof und Ottfingen. Moritz Nikolas war amtierender Prinz in Ottfingen und bleibt in diesem Amt nun ein weiteres Jahr.

