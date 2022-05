Schützenaktion im Kreis Olpe: 20 Liter Veltins zu gewinnen

Kreis Olpe. Wir suchen in Kooperation mit der Veltins-Brauerei die schönsten, emotionalsten und lustigsten Fotos der Schützenfest-Saison 2022 im Kreis Olpe.

Endlich ist es wieder soweit. Die Schützenfest-Saison im Kreis Olpe ist gestartet, die ersten neuen Majestäten stehen fest - und die nächsten Schützenvereine freuen sich schon auf ihr Vogelschießen. Nach der Corona-Zwangspause ist die Freude groß. Deswegen möchte unsere Zeitung in Kooperation mit der Veltins-Brauerei diese Schützenfest-Saison im Kreis Olpe ganz besonders würdigen. Und zwar mit einer Gewinn-Aktion. Wir küren jede Woche das „Schützen-Foto der Woche“ - der Verein, der gewonnen hat, bekommt 20 Liter frisches Veltins.

Alle Schützenvereine im Kreis Olpe sind aufgerufen, uns ihre schönsten, emotionalsten und lustigsten Fotos der Schützenfest-Saison 2022 zu schicken. Ziel ist es, Jubelrufe unter der Vogelstange, fröhliche Schützenbrüder und Schützenschwestern und kleine Nachwuchs-Schützen im Bild zu zeigen. Vielleicht sind es die Freuden-Tränen, auf dem Schützenfest endlich wieder die guten Freunde zu treffen, die man aufgrund der Corona-Pandemie so lange nicht gesehen hatte. Vielleicht ist es aber auch der jüngste Schützenfestbesucher, der erstmals in dieser Saison im Schützenoutfit begrüßt wird. Vielleicht aber auch die ältesten Schützen-Senioren, die seit jeher dabei sind. Kurz: Wir möchten die unvergesslichsten Momente des Schützenjahres 2022 festzuhalten.

Bildergalerie Für Kinder und Enkelkinder

Also: Foto auswählen, kurzer Erklärtest, warum das Foto so besonders ist und - ganz wichtig - unter Angabe von Name, Adresse (irgendwo muss das Bier ja hingeschickt werden), E-Mail-Adresse und Telefonnummer (für Rückfragen) an aktion-olpe@westfalenpost.de schicken. Unter allen Einsendungen (die Aktion richtet sich nur an die Schützenvereine im Kreis Olpe) wird jede Woche das Foto ausgewählt, das besonders hervorsticht. Die Veltins-Brauerei versendet 4 mal 5 Liter direkt an die Gewinner. Das „Schützen-Foto der Woche“ wird einmal in der Woche in unserer Zeitung veröffentlich. Alle anderen Einsendungen sind aber nicht umsonst. Wir sammeln alle Fotos im Rahmen einer Bilder-Galerie auf unserer Homepage. Eine schöne Sammlung der Schützensaison 2022, die - vielleicht den Kindern und Enkelkindern - noch in vielen Jahren Freude bereiten soll.

Die „Schützen-Foto der Woche“-Aktion startet in der letzten Mai-Woche ab dem 30. Mai. Ab jetzt fangen wir an, Schützen-Fotos zu sammeln. Die Aktion in Kooperation mit der Veltins-Brauerei läuft die gesamte Schützenfest-Saison. Letzter Einsende-Termin ist Donnerstag, 15. September.

