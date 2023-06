Schützenfest Albaum: Jungkönig und Kaiser stehen jetzt fest

Andreas Schweinsberg ist neuer Schützenkaiser in Albaum. Mit ihm regiert seine Frau Maria.

Albaum. Die Albaumer feiern am Wochenende ihr Schützenfest. Am Freitagabend stand das Jungschützen- und Kaiserschießen an. Das sind die neuen Majestäten.

Marco Schulte ist der neue Jungschützenkönig in Albaum. Der 22-Jährige war mit dem 83. Schuss erfolgreich und konnte sich so gegen seine Mitbewerber Sven Fischer, Patrick Schweinsberg und Christopher Fischer durchsetzen.

Für den Industriekaufmann, der bei FM-Plast arbeitet, war es der erste und spontane Versuch, König zu werden. Mit ihm reagiert Jungschützenkönigin Joeline Terrasi (19), die zurzeit eine Ausbildung zur Pflegefachfrau in der Pädiatrie absolviert.

Marco Schulte ist der neue Jungschützenkönig in Albaum. Foto: Privat

Den Apfel konnte sich Marco Schulte sichern, Sven Fischer schoss das Zepter und Jonas Müller die Krone.

Neuer Schützenkaiser in Albaum

Kurz darauf konnte sich Andreas Schweinsberg die Kaiserwürde sichern. Der 63-Jährige holte mit dem 82. Schuss den hölzernen Aar von der Stange. Ulrich Roth und Harald Niemeyer mussten sich in einem spannenden Wettbewerb geschlagen geben.

Schweinsberg arbeitet als Elektroniker bei der Firma Hera und ist seit 21 Jahren im Schützenvorstand tätig, 12 Jahre davon als 2. Vorsitzender. Zur Kaiserin nahm er seine Frau Maria (60, Beamtin). Mit ihnen freuen sich die beiden Kinder Georg und Sarah sowie die drei gemeinsamen Enkelkinder.

Der Apfel ging an Marcus Sandholz, das Zepter an Gerhard Schweinsberg und die Krone an Wolfgang Schmelzer.

