Schützenfest Hofolpe: Hier gibt es die neuen Majestäten

Das sind die neuen Majestäten in Hofolpe: Jungkönigspaar Nelio Grotmann und Cilia Richter (links) und Königspaar Patrick „Werner“ Blöcher und seine Frau Janina (rechts).

Hofolpe. Der Heimatschutzverein Hofolpe-Heidschott hat seit Freitagabend einen neuen Schützenkönig und einen neuen Jungkönig. Wir stellen sie hier vor.

Patrick „Werner“ Blöcher ist neuer Schützenkönig in Hofolpe. Mit dem 114. Schuss konnte er seine Mitbewerber Christoph Heimes, Nicolai König, Uwe Florath und Thomas Neuhaus hinter sich lassen.

+++ Lesen Sie auch: Schützenfeste im Kreis Olpe: Alle Majestäten auf einen Blick +++

Der 37-Jährige ist Schweißer bei Tracto-Technik. In seiner Freizeit bringt er sich gerne im Kegelclub ein, am Stammtisch und feiert – natürlich – gerne Schützenfest. Zur Königin nahm Blöcher seine Frau Janina. Die 30-Jährige arbeitet als Einzelhandelskauffrau in Grevenbrück. Die Kinder Emily (5) und Jacob (3) komplettieren die Königsfamilie.

+++ Sehen Sie hier: Schützenfest Benolpe: Die schönsten Fotos vom Vogelschießen +++

Den Apfel konnte sich Lukas König sichern, das Zepter ging an Georg Japes, die Krone an Matthias Gerbe.

Jungkönig in Hofolpe: Nelio Grotmann

Neuer Jungschützenkönig in Hofolpe ist Nelio Grotmann. Der 17-Jährige setzte sich mit dem 79. Schuss gegen seinen Mitbewerber Nico Fischer durch.

Für Grotmann war der Wettbewerb um die Jungkönigswürde eine Premiere. „Ich freue mich sehr“, so Grotmann nach seinem Erfolg.

Der 17-Jährige macht zurzeit eine Ausbildung als Maler und Lackierer bei Mombartz. In seiner Freizeit engagiert er sich in der Feuerwehr, im Tambourcorps und spielt gerne Schlagzeug.

An seiner Seite steht seine Freundin Cilia Richter (16) aus Hallenberg. Die 16-Jährige besucht das Gymnasium in Winterberg.

Grotmann schoss außerdem den Apfel. Das Zepter konnte sich Robert Hermes sichern, die Krone ging an Finn Hutter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe