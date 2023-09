Neuer Schützenkönig in Bamenohl: Hendrik Schulte mit Königin Viola Blings und Sohn Keno.

Schützenfest Schützenfest in Bamenohl: Das ist der neue Schützenkönig

Bamenohl. Nach einem spannenden Wettbewerb in Bamenohl steht jetzt der neue Schützenkönig fest. Schon in den vergangenen Jahren versuchte er sein Glück.

Hendrik Schulte ist der neue Schützenkönig in Bamenohl. Der 32-Jährige selbstständige Elektroniker holte mit dem 104. Schuss den Vogel von der Stange und konnte sich somit gegen seine Mitbewerber Holger Albrecht, Tobias Jansen, Jonas Schulte und Thomas Junior durchsetzen. In diesem Jahr hat Schulte zum ersten Mal ernsthaft um die Königswürde gekämpft, nachdem er in den vergangenen Jahren bereits mitgeschossen hatte.

„Ich freue mich“, sagte Schulte nach seinem großen Erfolg. In der Familie war sein Opa bereits Kaiser.

Zur Königin nahm Schulte seine Freundin Viola Blings (35), die als Friseurmeisterin arbeitet. Sohn Keno (10 Monate) vervollständigt die Königsfamilie; zum Fototermin nach dem erfolgreichen Wettbewerb trug er einen Body mit der Aufschrift „Mein Papa ist jetzt König“.

Den Apfel konnte sich Phil Tillmann sichern, das Zepter ging an Marc Bernhardt, die Krone an Bernd Heisiep.

