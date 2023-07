Schützen Schützenfest in Finnentrop – Das ist der neue Schützenkönig

Finnentrop. Jubel in Finnentrop. Der Bürgerschützenverein Finnentrop 1921 e.V. hat einen neuen Schützenkönig: Thorsten Bloß hat sich durchgesetzt.

Der Bürgerschützenverein Finnentrop 1921 e.V. hat einen neuen Schützenkönig: Thorsten Bloß hat sich durchgesetzt. Thorsten Bloß ist 52 Jahre alt und Prüfer beim TÜV Rheinland. 49 Schüsse waren nötig, um den Königsvogel zu bezwingen.

+++ Lesen Sie hier: Schützenfeste im Kreis Olpe – Alle Majestäten im Überblick +++

Thorsten Bloß ist Tambourmajor beim Spielmannszug Finnentrop, seine Leidenschaft gehört außerdem dem Ski- und Fahrradfahren. „Ja, war geplant“, erzählt er nach seinem Siegestreffer. „Ich verspürte große Freude.“ Thorsten Bloß war im Jahr 2000 Karnevalsprinz und von 1989 bis 1990 Jungschützenkönig. Er gehört zu den Lennejunkern und schiebt im Kegelclub eine flotte Kugel.

Die Königin an seiner Seite ist Elena Bloß. Sie ist 48 Jahre als und arbeitet in der Kinderbetreuung in der Grundschule Bamenohl. Die beiden haben Kinder, Philip (20) und Jonas (11).

Mitbewerber: Raffael Kühnert

Apfel: Florian Baier

Zepter: Daniel Schröder

Krone: Marko Tillman

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe