Das neue Kaiserpaar in Fretter, Ludger Drüke und Ehefrau Ute, mit Tochter Paula.

Schützen Schützenfest in Fretter: Das sind die neuen Majestäten

Fretter. In Fretter wird am Wochenende Schützenfest gefeiert. Jetzt stehen die neuen Majestäten fest.

In Fretter steht der neue Jungschützenkönig fest: Mit dem 93. Schuss triumphierte Dennis Engelmann (24) unter der Vogelstange. Mitbewerber waren Marvin Kremer, David Henke, Alexander Schulte, Leonard Schulte und Marcel Adam. Der Werkzeugmechaniker ist Innenverteidiger bei der 1. Mannschaft des SV Serkenrode Fretter und Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Fretter. „Es war geplant und direkt beim ersten Versuch hat es geklappt“, freute er sich. Jungschützenkönigin ist seine Freundin Clara Küthe (19). Den Apfel holte Marvin Kremer, das Zepter Leonard Schulte und die Krone Alexander Schulte.

Ludger Drüke (57) ist neuer Kaiser in Fretter, Kaiserin ist seine Frau Ute (52). Der Getränkefachgroßhändler, der auch das Schützenfest in Fretter beliefert, triumphierte mit dem 96. Schuss. Seine Hobbys sind Motorrad- und Skifahren. „Es war geplant und hat im ersten Versuch geklappt. Ich habe mich gefreut“, sagte er, nachdem er den Vogel geschossen hatte. Anfangs standen zehn ehemalige Könige unter der Vogelstange in Fretter. Einziger Mitbewerber um die Kaiserwürde war zum Schluss Christoph Lütke-Brinkhaus. Den Apfel holte Dirk Sommer, das Zepter Simon Brögger und die Krone Sebastian Gerk.

