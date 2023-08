Schützenfest in Kirchhundem: Das ist der neue Jungkönig

Kirchhundem. Die Jungschützen in Kirchhundem haben seit Samstagvormittag neue Majestäten. Jungkönig und Jungkönigin sind seit Kindertagen beste Freunde.

Nachdem die Kirchhundemer Schützen seit Freitagabend schon einen neuen Kaiser haben, steht seit Samstagvormittag nun auch der neue Jungkönig fest: Kevin Lauer konnte sich mit dem 82. Schuss unter der Vogelstange durchsetzen.

+++ Lesen Sie auch: Schützenfeste im Kreis Olpe: Hier finden Sie alle Majestäten +++

Der 18-Jährige legte zum ersten Mal überhaupt auf den Vogel an – und das gleich erfolgreich. Lauer absolviert zurzeit eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker bei Mennekes. In seiner Freizeit spielt er gerne Schlagzeug und engagiert sich in der Freiwilligen Feuerwehr.

An seiner Seite steht Leni Bleul (18), die zurzeit eine Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau bei der Firma Salomon in Schmallenberg macht. Sie freut sich sehr, dass sie in Zukunft die Jungschützen regieren können: „Wir hatten schon Panik, dass jemand anderes den Vogel abschießt“, so die 18-Jährige nach dem großen Erfolg. Lauer und Bleul sind seit Kindertagen beste Freunde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe