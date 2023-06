Schützenfest in Marmecke – Das sind die neuen Majestäten

Marmecke. Großer Jubel bei den Schützen in Marmecke. Der Schützenverein hat einen neuen Kaiser und einen neuen König. Hier gibt es die Infos im Überblick.

Jubel beim St. Antonius-Schützenverein in Marmecke: Der Schützenverein hat einen neuen Kaiser. Sein Name ist Stephan Nies (König von 2003). Der 58-Jährige hat den Vogel mit 58 Schüssen runtergeholt. Der Techniker im Prüflabor der Firma Mennekes gehörte zu den vier ernsthaften Bewerbern am Freitagnachmittag. „Ich habe mich gewundert, dass noch so viel dran war“, sagte er nach seinem Siegestreffer. Seine Hobbies: Er ist Sänger im Gemischten Chor Marmecke, er fährt gern Fahrrad und Motorrad – und wandert gern.

An seiner Seite steht Kaiserin und Ehefrau Alexandra Nies. Sie ist 54 Jahre alt und Montiererin bei der Firma Mennekes. Die beiden haben zwei Kinder: Hannah (25) und Simon (29).

Mitbewerber:

Armin Hose,

Holger Cordes

Patrick Lücking

Apfel: Dennis Becker

Zepter: Christian Jocküm

Krone: Mirko Sobbeck.

Neuer Schützenkönig in Marmecke: Fabian Jürgens

Der Schützenverein Marmecke hat einen neuen Schützenkönig. Sein Name ist Fabian Jürgens, er ist 42 Jahre alt und Inhaber sowie Geschäftsführer des Sägewerkes Jürgens. Der 100. Schuss war sein Siegestreffer. „Bestimmt 15-mal“, sagt er auf die Frage, wie oft er versucht habe, Schützenkönig zu werden. „Gott sei Dank. Endlich.“

Königin und Ehefrau ist Monja Jürgens. Sie ist 41 Jahre alt und Hausfrau und Mutter. Die Kinder: Annalena (22) und Niklas (20), Lea-Sophie (10) und Charlotte (8).

Mitbewerber: Florian Reichling

Apfel: Marius Gerwin

Zepter: David Reichling

Krone: Ben Henrichs

