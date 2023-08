Schützenfest in Maumke: Das ist der neue Jungschützenkönig

Tim Müller ist der neue Jungschützenkönig in Maumke. Mit ihm regiert Lisa Schmidt.

Maumke. Auch in Maumke wird Schützenfest gefeiert. Der neue Jungkönig hat sich gegen viele Mitbewerber durchgesetzt. Geplant war das eigentlich nicht.

Tim Müller ist der neue Jungschützenkönig in Maumke. Der 25-jährige Versicherungskaufmann konnte sich mit dem 52. Schuss gegen seine Mitbewerber Alexander Wagner, Bruno Scheele, Ben Kebben, Nico Mühlig und Yannik Grobbel durchsetzen.

Die Idee, auf den Vogel anzulegen, kam Müller am Samstagmorgen spontan. In seiner Freizeit spielt der 25-Jährige gerne Fußball und bringt sich im Kegelclub „Volltreffer“ ein – genauso wie der frisch gekrönte Schützenkönig Timo Schulte. Der Name ist dementsprechend Programm.

An seiner Seite steht seine Freundin Lisa Schmidt (24), die als Bäckerei-Fachverkäuferin arbeitet und passenderweise gerne kocht und backt in ihrer Freizeit.

De Apfel konnte sich Yannik Grobbel sichern, das Zepter ging an Bruno Scheele und die Krone an Nico Mühlig.

