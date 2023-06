Schützenfest in Oedingen: Das ist der neue Jungschützenkönig

Oedingen. Mit dem 63. Schuss holte Tim Gies den Vogel herunter und sicherte sich die Jungschützenwürde. Ihm zur Seite steht die 20-jährige Elena Japes.

Tim Gies ist neuer Jungschützenkönig in Oedingen. Der 21-Jährige, der Wirtschaftsingenieurwesen studiert, holte den Vogel am frühen Freitagabend mit dem 63. Schuss herunter. Ihm zur Seite steht die 20-jährige Elena Japes, die Biomedizin studiert. Der neue Jungschützenkönig spielt in seiner Freizeit gerne Fußball, ist im Musikverein aktiv und Fähnrich der Jungschützen. Gies setzte sich am Ende gegen acht Mitbewerber durch. Den Apfel schoss Kevin Achrainer, das Zepter ging an Felix Hümmeler und die Krone holte sich Gies selbst.

