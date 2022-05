Schützenfest in Olpe: Bald ist es wieder soweit. Dann wird auf dem Ümmerich wieder ordentlich gefeiert.

Schützen Schützenfest in Olpe: Alle Infos und Termine auf einem Blick

Olpe. Das Schützenfest in Olpe lockt am dritten Juli-Wochenende wieder in die Kreisstadt. Infos zum Programm und zu den Bierpreisen finden Sie hier.

Die Vorbereitungen für das Olper Schützenfest laufen auf Hochtouren. Endlich kann auf dem Ümmerich wieder gefeiert werden.

Das Schützenfest in Olpe findet vom 15. bis zum 18. Juli 2022 auf dem Ümmerich statt. Schützenfest in Olpe ist immer um den dritten Sonntag im Juli.

auf dem statt. Schützenfest in Olpe ist immer um den dritten Sonntag im Juli. Der amtierende Schützenkönig ist Wilhelm Rücker . Er sicherte sich am 22. Juli 2019 mit dem 194. Schuss die Königswürde. Schützenkönigin ist seine Ehefrau Simone Rücker .

. Er sicherte sich am 22. Juli 2019 mit dem 194. Schuss die Königswürde. Schützenkönigin ist seine Ehefrau . Major des Schützenvereines Olpe ist Peter Liese , Hauptmann ist Holger Harnischmacher , Oberleutnant sind Andreas Roll , Christian Thöne , Christian Wacker und Simon Niklas.

, Hauptmann ist , Oberleutnant sind , , und Das traditionelle Einläuten in den Kirchen des Stadtgebietes Olpe findet am 19. Januar 2023 um 18 Uhr statt.

Zum Schützenfest in Olpe reisen traditionell Menschen von weit her an. Weitere Infos finden sie hier.

Schützenfest in Olpe: Die richtige Biertemperatur ist wichtig

Die Vorfreude ist riesengroß. Mit dem Seniorennachmittag am Freitag, 15. Juli, geht es los. Die richtige Biertemperatur spielt natürlich auf dem Olper Schützenfest eine ganz wichtige Rolle. Deshalb wird beim „Ümmegang“ am Schützenfest-Freitag, auf der Bier- und Beffprobe, die Temperatur an jeder Theke genau gemessen. Diese alte Tradition wird von Vertretern der Brauerei, dem Oberleutnant der Wirtschaftskommission und dem Schützenkönig im Anschluss an das „Fahne hissen“ sehr ernst genommen. Die optimale Biertemperatur liegt bei 6 Grad.

Schützenfest in Olpe: Das kostet ein Glas Bier

Schützenfest in Olpe: Zum Feiern gehört mindestens ein Glas Bier dazu. Foto: Matthias Balk / dpa

Der Bierpreis auf dem diesjährigen Schützenfest wird bei 2,40 Euro für ein 0,25 Liter Glas liegen. Beim letzten Fest im Jahr 2019 waren es noch 1,95 Euro. Mit umgerechnet Euro 1,92 für 0,2 Liter liegt der Preis laut Major Peter Liese aber weiterhin unterhalb des Stadtniveaus.

Samstag und Sonntag ziehen die Schützen wieder durch die Stadt hinauf zum Ümmerich. Hier soll wieder gefeiert werden wie in alten Zeiten.

Die Festmusik auf dem diesjährigen Schützenfest wird das Heeresmusikkorps Kassel unter Leitung von Oberstleutnant Tobias Terhardt gestalten. Als Tanzmusik wurde die Band „Frontal – Party pur“ engagiert.

Für das Königspaar Wilhelm und Simone Rücker wird am Montag, 18. Juli, eine coranabedingte lange Regentschaft enden. Nach der Schützenmesse beginnt am Montag das mit Spannung erwartete Vogelschießen. Der neue Schützenkönig wird dann zum Rotweintisch getragen und mit seiner Königin unter den Linden gefeiert.

Schützenfest in Olpe: Die Fässchentrinken der Korporalschaften

1. Korporalschaft: 18.06.2022 (Schützenplatz)

18.06.2022 (Schützenplatz) 2. Korporalschaft: 27.08.2022 (Schützenplatz)

27.08.2022 (Schützenplatz) 3. Korporalschaft: 01.07.2022 (auf der Mauer)

01.07.2022 (auf der Mauer) 4. Korporalschaft: 15.06.2022 (Schützenplatz)

15.06.2022 (Schützenplatz) 5. Korporalschaft: 11.06.2022 (Schützenplatz)

11.06.2022 (Schützenplatz) 6. Korporalschaft: 01.07.2022 (Schützenplatz)

01.07.2022 (Schützenplatz) 7. Korporalschaft: 18.06.2022 (Schützenplatz)

18.06.2022 (Schützenplatz) 8. Korporalschaft: 15.06.2022 (Schützenplatz)

15.06.2022 (Schützenplatz) 9. Korporalschaft: 25.06.2022 (Schützenplatz)

Schützenfest in Olpe: Terrassen mit insgesamt 826 Sitzplätzen

Laut Homepage des Schützenvereins Olpe gibt es auf den Terrassen insgesamt 826 Sitzplätze. Die Terrassen gab es in ihrer Grundform schon seit dem Kauf des Schützenplatzes im Jahre 1828. Die Anzahl der Terrassen stieg mit dem Kauf weiterer Grundstücke oberhalb des Tanzbodens. Im Laufe der Jahrzehnte kam die Ausstattung der Terrassen mit Bänken, Tischen, Geländern, Steintreppen und den Bäumen hinzu.

Schützenfest in Olpe: Das Bild stammt aus dem 2019 und ist unter der Vogelstange auf dem Ümmerich entstanden. Foto: Josef Schmidt / WP

Nachdem früher nur auf dem Rasen getanzt wurde, baute man im Jahr 1905 einen Tanzboden aus Holz. Dieser war allerdings nicht das ganze Jahr auf dem Platz, sondern konnte nach dem Gebrauch abgebaut und in der Schützenhalle gelagert werden. Der Holztanzboden wurde 1956 durch wetterfeste Gusssteinplatten ersetzt. Diese blieben bis ins Jahr 1997 im Einsatz und wurden schließlich im Jahr 1997 von dem Tanzboden aus Beton abgelöst, der eine Fläche von 40 mal 14 Metern aufweist und jedes Jahr am dritten Wochenende im Juli zahlreichen feiernden Schützenbrüdern und Schützenschwestern Platz zum Tanzen bietet.

Schützenfest in Olpe: Besonderes Highlight ist die Königspolonaise

Die Königspolonaise ist ein fester Bestandteil des traditionellen Festablaufs des Olper Schützenfestes und stellt am Schützenfestsonntag und Schützenfestmontag ein besonderes Highlight dar. Die amtierenden Majestäten führen hier ihre Polonaise an und werden durch die Offiziere des Vorstands mit Damen, den Alten Königen mit ihren Königinnen und den Gästen des Hofstaates begleitet und anschließend auf dem Tanzboden gefeiert. Die Festmusik spielt die Polonaise nach Chopin. Nach einem langsamen Walzer endet die Polonaise traditionell mit dem Olper Schützenmarsch.

