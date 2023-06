Schützenkönig in Römershagen ist Michael Eich. An seiner Seite steht Ehefrau Stina.

Schützenfest Schützenfest in Römershagen – Das sind die neuen Majestäten

Römershagen. Römershagen feiert am Wochenende Schützenfest. Jetzt stehen die ersten neuen Majestäten fest. Alle Infos gibt es hier.

In Römershagen wird am Wochenende Schützenfest gefeiert. Den Anfang machen die kleinen Schützen – und da haben in diesem Jahr Malte und Emilia Klur die Nasen vorne. Der fünfjährige Malte und die achtjährige Emilia sind das neue Kinderschützenpaar – Glückwunsch!

Römershagen, Kinderschützenpaar Malte Klur und Emilia Klur. Foto: Birgit Engel

Schützenfest in Römershagen: Der Jungschützenkönig

Linus Koch ist der neue Jungschützenkönig in Römershagen. Er hat den Vogel mit dem 171. Schuss runtergeholt. Linus ist 20 Jahre alt und Nutzfahrzeugmechatroniker. Sein Hobby ist natürlich der Schützenverein. An seiner Seite steht Jungschützenkönigin Lara Völker (16) aus Oberfischbach.

Mitbewerber: Hendrik Schneider und Lennard Bäumer

Linus Koch ist Jungschützenkönig in Römershagen. Foto: Birgit Engel

Schützenfest in Römershagen: Der neue Schützenkönig

Der neue Schützenkönig in Römershagen heißt Michael Eich. An seiner Seite steht Ehefrau Stina. Michael Eich ist aus der Korporalschaft Dörnscheid. Der 34-Jährige ist Geschäftsführer der Hütte Baugeschäft GmbH in Rüblinghausen. Er ist Fussball-Fan von Ottfingen und Dortmund. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät er, dass es sein erster Versuch war – und direkt erfolgreich. Es waren insgesamt 31 Schüsse. Der König selbst hat lediglich zweimal geschossen.

Ehefrau Stina ist 33 Jahre alt und Heilerziehungspflegerin. Die beiden haben eine Tochter, Palina (5).

Mitbewerber: Noah klein und Constantin Klemens

Michael Eich und Stina Eich. Foto: Birgit Engel

