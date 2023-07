Schützenfest in Scheiderwald – Das ist der Schützenkönig

Scheiderwald. Maik Valpertz ist der neue Schützenkönig in Scheiderwald. An seiner Seite steht seine Frau Silvia – und natürlich die Kinder Ina und Kim Lisa.

Maik Valpertz ist der neue Schützenkönig in Scheiderwald. Er ist 45 Jahre alt – und hat den zähen Vogel am Ende mit dem 163. Schuss bezwungen. Maik Valpertz ist Mitarbeiter bei der Firma Kemper in Olpe – und hegt eine Leidenschaft für das Motorradfahren. Außerdem ist er Mitglied in den Schützenvereinen Elben, Iseringhausen und Hillmicke. War es denn geplant, König zu werden? „Nein, war nicht geplant“, verrät er. „Er ist unten jetzt kann man nichts mehr ändern.“ Es war der erste Versuch.

+++ Lesen Sie hier: Schützenfeste im Kreis Olpe – alle Majestäten im Überblick +++

An seiner Seite steht Ehefrau und Königin Silvia Valpertz (64 Jahre alt). Sie ist Arzthelferin. Die beiden Kinder heißen Ina (16) und Kim Lisa (10).

Mitbewerber: Lars Bollmeyer (man nennt ihn „Bolly), Stefan Schneider, Nikolas Burghaus.

Insignien

Apfel: Lars „Bolly“ Bollmeyer

Zepter: -

Krone: -

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe