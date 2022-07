Schützenfest in Scheiderwald: Das ist die neue Majestät

König in Scheiderwald ist Corell Jung.

Scheiderwald. Am Wochenende wird in Scheiderwald Schützenfest gefeiert. Jetzt steht die neue Majestät fest.

König in Scheiderwald ist Corell Jung. Er ist 16 Jahre alt und damit der jüngste Schützenkönig wahrscheinlich in der ganzen Region. Er hat sich zusammen mit Raphael Heinrich ein Duell an der Vogelstange geliefert.

Der Vogel fiel mit dem 56 Schuss und dabei hatte sich Corell schon umgedreht und mit Verzögerung kam der Vogel runter. Sein Kommentar: „Dann ist es eben so.“ Der neue König kommt aus Wenden, aber da die Landwirtschaft zu seinen Hobbys zählt, ist er seit zehn Jahren auf dem Hof von Peter Quast, Vorsitzender des Scheiderwalder Schützenclubs, in seiner Freizeit immer anzutreffen. In diesem Jahr durfte er das erste Mal mitschießen und sein Ziel war es, auf jeden Fall König zu werden, solange Sascha Grebe, ein Freund von ihm, noch Kaiser ist. Königin wird Ina Valpertz aus Elben sein. Sie kommt aber erst morgen zum Frühschoppen, da sie heute Abend verhindert ist.

Der neue König beginnt am Montag eine Ausbildung bei Bauunternehmer Decher aus Altenhof.

