Schützenfest Schützenfest in Serkenrode: Das ist das neue Kaiserpaar

Serkenrode. Herbert Schmidt-Holthöfer setzt sich am Samstag unter der Vogelstange in Serkenrode durch. Zur Kaiserfamilie gehören Frau Andrea und drei Kinder.

Der König von 2008 ist jetzt Kaiser: Herbert Schmidt-Holthöfer (59) aus Ramscheid setzte sich am Samstagabend unter der Vogelstange in Serkenrode durch. Der Sägewerksbesitzer setzte sich mit dem 102. Schuss gegen Mitbewerber Georg Schmitt-Degenhardt durch. Schmidt-Holthöfer ist Vorsitzender des SV Serkenrode und Fachschaftsleiter Fußball im Finnentroper Gemeindesportverband. Frau und Königin Andrea ist 58 Jahre jung.

Das Ehepaar hat drei Kinder – Philipp, Felix und Max. Die beiden Erstgenannten waren in dem kleinen Dorf in der Nähe von Eslohe auch schon Jungschützenkönige. Den Apfel schoss Dirk Schmitt-Degenhardt, das Zepter ging an den neuen Kaiser höchstpersönlich, die Krone sicherte sich Norbert Reuter.

