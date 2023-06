Schützenfest in Wenden: Das sind die neuen Majestäten

Wenden. Wenden feiert Schützenfest. Trotz des Unwetters, das sich über Wenden ergoss, können die Schützen ihre neuen Majestäten feiern.

Der Schützenverein Wenden hat einen neuen Jungschützenkönig: Sein Name ist Corell Jung. Corell Jung ist 17 Jahre alt und macht derzeit eine Ausbildung zum Maurer. Neben dem Schützenwesen hat der junge Mann auch eine Leidenschaft für die Landwirtschaft. „Teils, teils“, antwortet Corell Jung auf die Frage, ob er den Königsschuss geplant habe. „Erst waren es nur Spaßschüsse. Zum Ende wurde es ernst, dann war es auch gewollt.“

Corell Jung, der auch amtierender Schützenkönig in Scheiderwald ist, betont: „Ich freue mich auf eine tolle Zeit als Jungkönig der Wendener Schützen.“ An seiner Seite steht Mia Rocholl (15) aus Hünsborn. Sie ist Schülerin.

Schützenfest in Wenden: Das ist das neue Königspaar

Es war kein einfaches Vogelschießen. Immer wieder sorgte der Starkregen am Donnerstag für Unterbrechungen. Notdürftig suchten die Schützen unter den Regenschirmen Schutz – ließen sich von den Wassermassen nicht unterkriegen. Aber dann ist es soweit. Der neue Schützenkönig in Wenden ist Sebastian Müller. An seiner Seite steht Jenny Müller. Sebastian Müller ist 40 Jahre alt und Anwendungstechniker. Für ihn war es der zweite Versuch, Schützenkönig zu werden – dementsprechend war die Freude am Donnerstag groß, als es dann – mit dem 69. Schuss – endlich klappte und er sich bei den vier Mitbewerbern durchsetzte.

Jenny Müller ist 35 Jahre alt. Sie freut sich mindestens genauso wie ihr Mann über den Sieg.

