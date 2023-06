Schützenfest Schönau-Altenwenden: Das sind die Majestäten

Michael Koch ist neuer Schützenkönig in Schönau-Altenwenden. Er regiert mit seiner Frau Cornelia. Die Kinder Luis und Paul ergänzen die Königsfamilie.

Schönau-Altenwenden. Die Schützen in Schönau-Altenwenden feiern ihren neuen König und ihren neuen Jungkönig. Vor allem der Schützenkönig überzeugte mit Willensstärke.

Seit dem späten Freitagabend steht der neue Schützenkönig des St.-Elisabeth Schützenvereins Schönau-Altenwenden fest: Michael Koch konnte sich mit dem 125. Schuss die Königswürde sichern.

+++ Lesen Sie auch: Schützenfeste im Kreis Olpe: Hier finden Sie alle Majestäten +++

Der 41-Jährige ist ein erfahrener Königsanwärter, hat er doch bereits vor 9 Jahren zum ersten Mal unter der Vogelstange gestanden. In diesem Jahr hat es mit dem Titel endlich geklappt – und das obwohl die Bedingungen denkbar ungünstig waren. Denn Koch hatte sich zuvor eine Rippe gebrochen. Trotz der körperlichen Einschränkung hatte er sich spontan dazu entschlossen, in diesem Jahr doch noch mitzuschießen. Mit Erfolg. Am Ende setzte er sich gegen seine Mitbewerber Lars Stursberg, Michi Koch, Roger Rentschler, Timo Nöll, Dirk Luther, Stefan Jung und René Halfar durch. Wenn Michael Koch nicht gerade auf den hölzernen Aar zielt, engagiert er sich als Präsident im Karnevalsverein Schönau-Altenwenden.

+++ Sehen Sie hier: Schützenfest in Schönau – das sind die schönsten Fotos +++

Mit Koch regiert seine Frau Cornelia (35), die mit ihm zusammen auch die Fahrschule Nr. 13 in Wenden leitet. Die Söhne Luis (7) und Paul (3) freuen sich mit dem Königspaar auf das bevorstehende Schützenjahr.

Das Zepter ging an Hilmar Huperz, den Apfel sicherte sich Matthias Kersting.

Patrick Kretzer ist neuer Jungkönig in Schönau-Altenwenden

Bei den Jungschützen konnte sich Patrick Kretzer mit dem 201. Schuss durchsetzen. Der 22-Jährige ist erst seit einem Jahr Mitglied im Schützenverein und konnte gleich seinen ersten großen Erfolg am Freitagabend feiern. Er ist freiberuflich im Hausmeisterservice tätig, in seiner Freizeit beschäftigt er sich gerne mit der Landwirtschaft oder bringt sich als Planwagenfahrer ein. Jakob Scheen, Ben Fischer, Jonas Lixfeld, Peter Quast und Max Wohlfahrt mussten sich als Jungkönigsanwärter geschlagen geben.

Der Apfel ging an Robin Lutz, das Zepter an Jakob Scheen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe