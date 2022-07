Schützenfest Sondern: Guido Preising neuer König

Sondern. In Sondern saß der 187. Schuss: Guido Preising regiert mit Königin Denise Rawe. Ein Jungschützenschießen fand mangels Bewerber nicht statt.

Der St. Siegfried Schützenverein Sondern feierte am Freitag Abend seine neuen Majestäten. Guido Preising erlegte den hölzernen Aar mit dem 187. Schuss. An seiner Seite regiert Königin Denise Rawe. Einen Jungschützenkönig hat der Ort am Biggesee nicht zu bieten. Das Schießen fiel mangels Bewerber ins Wasser.

Die Sonderner Schützen jubeln: Neuer Schützenkönig ist Guido Preising, der auf den Schultern seiner Schützenbrüder gefeiert wird. Foto: Barbara Sander-Graetz / WP

Schützenfest in Sondern- Hier die schönsten Bilder Das neue Schützenkönigspaar Guido Preising und Denise Rawe. Foto: Barbara Sander-Graetz / WP

Guido Preising und sein Bruder Christoph stiegen erst später in den Wettbewerb ein, als sich abzeichnete, dass den anderen Bewerbern der Mut ausging. Preising ist 56 Jahre alt, Beisitzer im Schützenverein, von Beruf Technischer Angestellter und Erster Vorsitzender des Franz-Hitze-Vereins. Seine Hobbies sind das Jagen und der Fußball. Hier gehört sein Herz den Borussen aus Gladbach. 1985 war er Jungschützenkönig.

Denise Rawe (24) ist Lageristin, gebürtig aus Sondern, lebt aber in Bergneustadt.

