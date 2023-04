Schützenfeste im Kreis Olpe – Elben macht den Startschuss

Elben. Der St. Helena Schützenverein Elben eröffnet wieder die große Schützenfestsaison im Kreis Olpe. Das ganze Programm finden Sie hier im Überblick.

Der St.Helena Schützenverein Elben eröffnet traditionell mit seinem Fest die Schützenfestsaison im Kreis Olpe: Am Samstag, 29. April, wird der 1. Vorsitzende und Major Stefan Clemens pünktlich um 15 Uhr beim Antreten vor dem Pfarrheim das Elber Schützenvolk begrüßen und den Startschuss in die neue Schützenfestsaison 2023 des Kreises Olpe geben.

Zuvor kommen die drei Korporalschaften in einem Sternenmarsch auf dem Vorplatz am Elber Pfarrheim an. Ein besonderer Gruß gilt dem neuen Korporalschaftsführer der 2. Korporalschaft Kevin Schneider. Er löst den langjährigen Korporalschaftsführer Mike Valpertz ab.

Das Schützenfest beginnt mit der Abholung des amtierenden Königspaars durch die drei Elber Korporalschaften, begleitet vom Musikverein aus Gerlingen. Im Festzelt auf dem Elber Schützenplatz angekommen, werden ab 17 Uhr die Büchsen zum Vogelschießen knallen. Die Schießmeister Jannik Dornseifer und Christoph Clemens haben alle Vorbereitungen getroffen um den behördlichen Regelungen des Königsschießens bestens gerecht zu werden. „Die Regentschaft des amtierenden Königspaar Michael und Jasmin Clemens geht dann zu Ende. Ganz Elben ist schon sehr gespannt, wer die Königswürde für das neue Regentenjahr erringen wird“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das große Programm

Für den Samstagabend ab 20 Uhr konnte die Band „Airport“ erneut als Tanzmusik verpflichtet werden. Die Band „Airport“ aus Gerlingen hat schon die Elber Oktoberfeste 2021 und 2022 sowie das Schützenfest 2022 ordentlich eingeheizt. Mit Schlager und Rock&Pop der wilden 80er und 90er sowie aktuellen Top Hits bietet „Airport“ ein breitgefächertes Repertoire.

Geschäftsführer Klaus Reichling sagt: „Wir freuen uns sehr, dass die Band „Airport“ am Samstagabend für die richtige Partystimmung im Zelt sorgen wird und uns und unsere Gäste aus dem Elber Umland ganz sicher wieder ordentlich in beste Feierlaune bringen wird“.

Der Sonntag beginnt bereits um 9 Uhr mit dem Schützenhochamt, das Herr Vikar Christian Albert halten wird. Anschließend findet die Totenehrung am Ehrenmal vor der Elber Kirche statt. Hauptmann Guido Clemens wird die Ansprache halten und sicher die richtigen Worte zur Vergangenheit und der aktuellen Lage des Weltfriedens aussprechen.

Zum traditionelle Frühschoppen ab 10.30 Uhr freut sich der Verein auf die Elber Dorfbewohner und die vielen Gäste, die immer wieder die alte Heimat aufsuchen um in geselliger Runde miteinander zu feiern.

Michael Schreier, 2. Vorsitzender des Schützenverein St. Helena Elben, sagt: „Der Frühschoppen auf dem Elber Schützenfest ist eines der Highlights im Jahr. Hier treffen wir viele Freunde und Bekannte die man sonst das ganze Jahr über nicht sieht.“

Der Frühschoppen wird musikalisch gestaltet durch den Musikverein Gerlingen. Musikgenuss auf höchstem Niveau und natürlich reichlich Stimmung sind garantiert.

Um 15.30 Uhr wird dann wieder vor dem Pfarrheim zum großen Festzug angetreten. Die drei Korporalschaftsführer aus Elben haben sich wieder mächtig ins Zeug gelegt, damit eine stattliche Anzahl Schützen zum Festzug antritt um das neue Königspaar und das Kaiserpaar mit Hofstaat abzuholen. Für die Musik im Festzug und am Nachmittag im Zelt zeichnen sich der Musikverein Gerlingen sowie das Tambourcorps Ottfingen verantwortlich.

Ehrungen für langjährige Mitglieder und Jubelkönige

Um 17 Uhr finden die Ehrungen für langjährige Mitglieder und Jubelkönige statt: Vor 25 Jahren schoss Gerd Clemens den Schützenvogel und regierte gemeinsam mit seiner Frau Lilli in Elben. Vor 40 Jahren waren Lothar Vierk und seine Ehefrau Marianne das Königspaar. Otto Sieler schoss im Jahre 1963 den Vogel und regierte genau vor 60 Jahren zusammen mit seiner Ehefrau Gerda das Elber Schützenvolk.

Ab 20 Uhr steigt dann die Schützenfest-Partynacht mit der neu verpflichteten Coverband „Intact“ und wird den Königstisch und das Schützenvolk in beste Schützenfeststimmung bringen.

Stefan Klopries. Kassierer Schützenverein St. Helena Elben: „Die Band Intact haben wir zum ersten Mal für das Elber Schützenfest gewinnen können. Wir freuen uns sehr, dass die jungen Musiker aus dem Sauer- und Siegerland uns für den Abend Ihre Zusage gegeben haben. Hier ist Partystimmung garantiert.“

Die Band „Intact“ ist im Wendschen und auch außerhalb des Wendener Land bekannt und hat sich auf vielen Veranstaltungen in die Herzen der Partygäste gespielt. „Intact“ covert vornehmlich englische aber auch deutsche Rock und Pop Songs der letzten 20 Jahre, aber auch Klassiker sowie aktuelle Charthits haben Platz in der Setlist.

„Bleibt nur zu wünschen, dass der Wettergott es gut mit den Elbern meint und alle Schützenfestteilnehmer frohe und vergnügte Stunden beim Schützenfest in Elben verbringen können“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Vorstand des St. Helena Schützenverein Elben wünscht allen Besuchern und Gästen des Elber Schützenfest „Frohe Feiertage“

Das neue Schützenhaus „Zum Freiholz“ wird am 14. Mai 2023 offiziell eingeweiht. Stefan Clemens, 1. Vorsitzender Schützenverein Elben: „Wir freuen uns besonders unser neues Haus auf dem Schützenplatz zwei Wochen nach dem Elber Schützenfest offiziell durch Vikar Christian Albert einweihen zu lassen. Die Feierlichkeiten finden am Sonntag 14.05.2023 ab 10:00 Uhr statt. Hierzu lädt der Schützenverein Elben alle Dorfbewohner, Freunde und Unterstützer des Schützenvereins schon jetzt ein“.

