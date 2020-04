Schützenfestsaison in Lennestadt fällt komplett aus

In diesem Jahr wird es keinen Festzug in der Stadt Lennestadt geben. Alle Schützenfeste im Stadtgebiet wurden am Montagabend offiziell abgesagt. Auch in Altenhundem (Foto) wird kein Fest gefeiert.

Lennestadt. Am Ende waren sich die Lennestädter Schützenvereine einig. Alle Schützenfeste im Stadtgebiet fallen aus.

Wie erwartet wird in diesem Jahr in der Stadt Lennestadt kein Schützenfest gefeiert. In einer Videokonferenz am Montagabend, an der neben dem Kreisoberst des Kreisschützenbundes Olpe Markus Bröcher, dem Beiratsmitglied der Stadt Lennestadt Mathias Heimes und aus jedem Schützenverein der Stadt Lennestadt jeweils ein Vertreter teilnahmen, wurde einstimmig beschlossen aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie auf die Schützenfestsaison 2020 komplett zu verzichten.

Stadtschützenball fällt ebenfalls aus

Sowohl alle Schützenfeste wie auch der Stadtschützenball in Bilstein werden daher nicht in diesem Jahr stattfinden, sondern auf 2021 verlegt. Die Vereine wollen damit ein einheitliches Signal senden und getreu dem Leitspruch Glaube, Sitte, Heimat einen Beitrag zur Bekämpfung von Covid 19 leisten. Gleichzeitig appellieren die Vereine an die Einhaltung der Regelungen zur Bekämpfung der Pandemie.

Das bedeutet, dass auch der Schützenverein Meggen, der als einziger Verein turnusgemäß erst nach dem aktuellen Verbotsstichtag für Großveranstaltungen, 31. August, sein Schützenfest gefeiert hätte, auf sein Hochfest verzichtet.

Maumke verschiebt 100-jähriges Jubiläumsfest

Schade ist die Absage besonders für den Schützenverein Maumke, der sein 100-jähriges Bestehen nun erst ein Jahr später feiern kann. Schall und Rauch ist auch das Schützenfest in Altenhundem, für den der Schützenverein bereits einen Ausweichtermin im September ausgesucht und veröffentlicht hatte. Dieser Alleingang hatte in einigen Vereinen für Kopfschütteln gesorgt.