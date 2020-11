Vor zwei Jahren konnten André Zepke, Vorsitzender der Lenhauser St. Anna Schützen, und Geschäftsführer Jörg Sieler ganz besondere Gäste in der guten Stube des Vereins begrüßen: Die drei japanischen Architekten Rei Sawaki, Jin Motohashi und Katsuya Fukushima warfen damals einen sehr genauen Blick auf die Bauweise der Halle.

Einer von zehn Preisträgern Das Buch gehört zu einem der zehn Preisträger des DAM Architectural Book Award 2020, verliehen durch die Frankfurter Buchmesse und das Deutsche Architekturmuseum (DAM).

Die Schützenhalle in Lenhausen ist nicht irgendeine Schützenhalle, sondern ihre Holzbauweise ist eine architektonische Meisterleistung. Die Halle wurde 1911 nach der Konstruktion von Otto Hetzer gebaut. Er gilt noch heute als maßgebender Begründer des Holzleimbaus. Durch seine Bautechnik mit Leimholzbindersystem war es möglich, große Hallen zu bauen – und zwar ohne die Hilfe zusätzlicher Stützen oder von Querverstrebungen zur Stabilisierung. Auf der Brüsseler Weltausstellung 1910 gewann Otto Hetzers mit seiner freitragenden Ausstellungshalle der Reichseisenbahnen und einer Spannweite von 43 Metern sogar einen Grand Prix.

Seit neun Jahren unter Denkmalschutz

Diese Technik begeisterte auch den Architekten Fahning aus Foerde-Grevenbrück, der vor 109 Jahren den Auftrag erhielt, die Lenhauser Schützenhalle zu bauen. Die Argumente des für damalige Zeiten schnellen und kostengünstigen Bauens dürften es leicht gemacht haben, den Schützenvorstand zu überzeugen, diese Bauweise auch wirklich anzuwenden. Das Ergebnis: Lenhausen besitzt heute, 109 Jahre später, eine Schützenhalle, die einmalig ist in ganz Deutschland und seit neun Jahren daher unter Denkmalschutz steht.

Die Lenhauser Schützenhalle mit ihrer Leimholzbinder Konstruktion von Otto Hetzer ist ein architektonischer Leckerbissen. Foto: Barbara Sander-Graetz

Die Lenhauser Gastgeber ermöglichten es den drei japanischen Gästen vor zwei Jahren auch, den Keller direkt unter der Halle zu erforschen. Hier, in gebückter Haltung, konnten sie die Säulenfundamente, die die Holzleimbinder tragen, ebenfalls unter die Lupe nehmen.

Auch in englischer Sprache

Das Ergebnis ihrer Studien haben die drei Akademiker jetzt in dem Buch „Holz Bau - Timber Architecture in the Early Modern Period of Germany“ veröffentlicht. Zehn Seiten sind in dem Werk auch der Lenhauser Schützenhalle gewidmet. Zwei Seiten beschreiben dabei allein das Vereinsleben und zeigen ein Bild mit der Königsgalerie, sowie einem Foto aus der Nachkriegszeit mit Turnern neben der Schützenhalle. Außerdem gibt es auf den restlichen Seiten einige Innen- und Außenansicht der Halle zu sehen. Das Buch ist nicht nur in Japanisch, sondern auch in englischer Sprache verfasst.

„Wir als Schützen und Lenhauser sind stolz, dass unsere Halle bis Japan Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat“, so André Zepke. „Wir wussten damals nicht genau, was aus den Informationen, die wir den drei Männern gegeben haben, letztendlich werden wird. Dass wir in einem preisgekrönten Buch erscheinen werden, ist für uns etwas ganz Besonderes.“