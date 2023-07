Schützenkönig: Daniel Freismuth gewinnt das Brüder-Duell

Das neue Königspaar in Welschen-Ennest heißt Daniel Freismuth und Katharina Schuppert.

Welschen Ennest. Daniel Freismuth setzte sich am Freitagabend beim Vogelschießen in Welschen Ennest unter anderem gegen seinen Bruder Alexander durch.

Im Duell gegen seinen älteren Bruder Alexander behielt Daniel Freismuth die Oberhand: Mit dem 32. Schuss kürte sich der 28-jährige Bauhofleiter der Gemeinde Kirchhundem zum neuen Schützenkönig in Welschen Ennest. Der BVB-Fan kickt in der zweiten Mannschaft des SV Rahrbachtal, er spielt im Tamborcorps Hofolpe, er ist in der Feuerwehr aktiv und im Schützenverein hilft er als Fähnrich im Offizierskorps kräftig mit.

+++ Lesen Sie hier: 4. Versuch: Günter Döbbeler ist neuer Kaiser in Welschen-Ennest +++

Seine Freundin Katharina Schuppert (26) aus Silberg arbeitet als als Produktionshelferin bei Air-Lab in Welschen Ennest. Mitbewerber waren Robert Schlingermann, sein Bruder Alexander Freismuth, Ralf Schmidt, Roy Colucci und Rocco Colucci. Kleine Anekdote: Von seinem Opa Johannes Rademacher hatte er im Jahr 2016 eine Schützenkrawatte vererbt bekommen, damals war der Bauhof-Leiter Jungschützenkönig. Vier Jahre zuvor erhielt dieses gute Stück sein Vetter Manuel Stahl, der ebenso Jungkönig wurde. Und jetzt kommt die Krawatte zum dritten Mal aus dem Schrank.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe